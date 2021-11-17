Леонков раскрыл планы НАТО по использованию союза Украины и Молдавии в войне с Россией

Москва, 17 ноября. Эксперт Леонков раскрыл коварные планы НАТО по использованию Грузии, Украины и Молдовы в войне против России.

НАТО уже не в первый раз проводит учения в Черном море без предупреждения российской стороны. В них участвуют страны, не входящие в Североатлантический альянс — это Украина и Грузия. Анализ их действий говорит об отработке сценариев военных действий против РФ в интересах блока НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Грузия, Украина и Молдавия находятся как бы внутри российской линии обороны. Задача этих стран — подорвать российскую оборону изнутри в случае начала глобального конфликта.

«Может быть они принесут себя в жертву, но это никого не интересует. Главное, чтобы они выполнили эту задачу. К примеру, во время учений НАТО возле Крыма в воздухе находились не только американские самолеты–разведчики, но и беспилотник ВС Украины. Было бы неверным расценить это только как тренировочные полеты», — сказал Алексей Леонков.

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Налицо отработка сценариев, подготовленных для армии Украины — война с Донбассом и силовое возвращение Крыма. Судя по тому, как часто американские корабли появляются в Черном море, у НАТО глобальные планы. На учениях видно, какие силы и средства планируется задействовать, но кораблей, самолетов и беспилотников может быть гораздо больше. Именно поэтому важно укреплять обороноспособность России и обновлять вооружение.

Эксперт подчеркнул, что Запад с 2014 года нагнетает антироссийскую риторику. Накал рано или поздно достигнет предела, когда «надо попробовать на зубок действительно ли Россия такая могущественная». НАТО выгодно развязать с РФ конфликт через Украину, ведь Запад понимает, что Россия не станет применять ядерное оружие: там братские народ, которому не повезло с правительством.

«Запад хочет использовать Украину, чтобы ее вооруженными силами попробовать на прочность нашу оборону. В рядах НАТО нет единства. Многие страны предостерегают: воевать с РФ — это самоубийство. Польша и Прибалтика настроены воинственно и поднимают градус агрессивности: они разыгрывают ту партию, которую им заказывают их хозяева — США», - объяснил Алексей Леонков.

Для Молдавии у Америки особая роль — подрыв российской обороны изнутри. В Приднестровье находятся российские миротворцы. Если с ними что-то случится, РФ будет защищать их всей мощью своей армии и флота. Так что нельзя исключать провокаций с использованием молдавских диверсантов. Ситуация накаляется. Молдавия потребовала вывода из Приднестровья российских миротворцев.

Ситуация с постоянными учениями НАТО в Черном море и позицией Молдовы вызвала возмущение в соцсетях. Россияне в шоке от действий и планов Североатлантического альянса, и стран, идущих на поводу у США.

«У Молдовы есть пушечное мясо, немного, но есть что кинуть под танки. Если мозги не проснутся, будет печально»;

«Не смешите мои тапки, у Молдовы есть армия?»;

«Европа не одумается. Всё этажи власти в Европе зависят от сюзерена, СМИ воспитываются и контролируются тоже им»;

«Надо закрыть Черное море на карантин. Как это сделать? Надо подумать другим мозгам сверху»;

«Молдова не будет воевать за Украину, как и Украина не будет воевать за Молдову», — написали интернет-пользователи.

Напомним, что недавно постоянная противоминная корабельная группа НАТО провела в Черном море совместные учения с экипажами катеров береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.