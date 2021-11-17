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Обозреватель Гаафар: увеличение оборонных расходов не делает польскую армию сильнее

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 15:01
Армия
Обозреватель Гаафар: увеличение оборонных расходов не делает польскую армию сильнее
wikipedia.org  /  JohnRambo PL

Варшава, 17 ноября. Варшава ежегодно увеличивает расходы на оборону, однако позиции Вооруженных сил Польши в рейтинге сильнейших армий мира продолжают падать. Об этом заявил польский обозреватель Адам Гаафар.

Журналист отметил, что несколько лет назад ВС Польши находились на 18-й строчке в международном рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Однако к 2020 году польская армия скатилась на 21 место, а в нынешнем году оказалась на 23-й строчке.

Гаафар выразил уверенность, что мощь ВС Польши должна увеличиваться, так как Варшава ежегодно наращивает военные расходы, однако все происходит с точностью до наоборот.

В комментариях к публикации польские читатели назвали нынешнюю ситуацию закономерной. По их словам, около 60% личного состава Вооруженных сил Польши являются «чиновниками в погонах», которые проедают львиную долю оборонного бюджета. Именно поэтому в рейтинге Global Firepower польская армия соседствует с вооруженными силами Тайваня и Украины.

«Почетные соседи по рейтингу. Мы тратим целое состояние на оборону, и последствия можно сегодня увидеть на границе», — написал один из пользователей.

Стоит отметить, что в последние недели на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис, причиной которого стал наплыв большого числа беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, пытающихся попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии. При этом ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все возможное, чтобы не допустить перерастания миграционного кризиса в вооруженный конфликт, передает «Царьград».

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польша армия оборонные расходы гаафар
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