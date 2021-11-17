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Запасы угля в котельных на севере Омской области оказались на исходе
Общество
Запасы угля в котельных на севере Омской области оказались на исходе
pixabay.com  / 

Омск, 17 ноября. Поставщики угля для котельных Муромцевского района Омской области резко подняли цены, что затруднило подготовку к отопительному сезону.

Поставщики угля из Новосибирской области и Кузбасса взвинтили цены, которые оказались неподъемными для множества малых котельных Муромцевского района. По мнению директора компании «Теплосеть-1» Романа Бурши, все малые котельные стали заложниками экономической ситуации в мире, так как Китай поднял закупочную цену на уголь. В этих условиях все отечественные поставщики сразу переориентировались на экспорт, сообщает «Омск-Информ».

С учетом того, что запасов топлива на местных котельных хватит лишь до конца ноября, прокуратура Омской области уже начала проверку исполнения законодательства при прохождении отопительного сезона на севере региона.

Районным прокурорам поручено принимать меры реагирования для того, чтобы на котельных обеспечивался нормативный запас угля. К проверкам подключилось и УФАС по Омской области, которое должно оценить законность ценообразования при осуществлении закупок угля.

Ранее ФАН сообщал о заседании Правительства России, на котором обсуждался ход подготовки предприятий сферы ЖКХ и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему отопительному сезону 2021-2022 годов.

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отопление уголь омская область
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