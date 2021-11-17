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Политолог Ищенко: Россия может найти «третий путь» выхода из миграционного кризиса Польши

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:53
Политика
Политолог Ищенко: Россия может найти «третий путь» выхода из миграционного кризиса Польши
 /  ПолитРоссия

Москва, 17 ноября. Известия с белорусско-польской границы могут оказать непосредственное и негативное влияние на Россию, однако это шанс для Москвы проявить дипломатическую изобретательность. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» предупредил, что ситуация на восточных рубежах ЕС может выйти из-под контроля. По словам Ищенко, если кризис будет усугубляться и перейдет из локального в региональный, Москва будет вынуждена вмешаться для того, чтобы не допустить катастрофических последствий.

Наибольший риск, по мнению Ищенко, заключается именно в поведении польских пограничников. Если власти Польской Республики или военнослужащие на местах не смогут справиться с давлением, и ситуация выйдет из-под контроля, происходящее сначала ударит по Белоруссии, а потом может срикошетить по Москве. Однако, отметил авторитетный политолог, для Кремля это шанс в очередной раз продемонстрировать дипломатическую гибкость и изобретательность и найти «третий путь» там, где другие бы спасовали и выбирали из двух зол.

Политолог Ищенко: Россия может найти «третий путь» выхода из миграционного кризиса Польши
gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Россия должна быть готова к любому варианту развития текущего кризиса и ни в коем случае не дать использовать себя, использовав остальных себе на пользу. Кремль не раз находил из двух плохих третий, неожиданный для всех и комфортный для России выход. Надеемся, что и сейчас такой выход найден и реакция Москвы вновь неприятно удивит всех участников кризиса, буде они слишком заиграются в солдатики», — сделал неожиданное заявление о роли России в кризисе в Польше Ищенко.

Обстановка на полько-белорусской границе продолжает усложняться. По сообщениям официальной Варшавы, в ходе столкновений с мигрантами получили ранения и травмы разной степени тяжести семь человек.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Россия может найти «третий путь» выхода из миграционного кризиса Польши
беженцы мигранты россия белоруссия польша кризис
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