Выражение лица оказалось способно передавать сложные данные об эмоциональном состоянии

Лондон, 17 ноября. Огромное количество сложной информации об эмоциональном состоянии человека передается с помощью выражения лица, рассказали психологи из Университета Глазго.

Выражение лица способно передавать множество реакций с ярким эмоциональным окрасом. Однако до настоящего моменты специалисты не подозревали, что даже простое движение мышц типа поднятия уголка рта или брови может нести непростую эмоциональную информацию, пишет Current Biology.

«Эти результаты способствуют нашему фундаментальному пониманию системы человеческого общения с прямыми последствиями для разработки социально-интерактивного искусственного интеллекта, включая социальных роботов и цифровые аватары», — рассказал один из авторов научной работы.

Компьютерная графика помогла ученым продемонстрировать испытуемым широкий спектр выражений лица. После этого участники эксперимента оценили эмоции как негативные, позитивные, активные и пассивные. Они также ответили на вопрос, представляет ли каждое выражение одно из классических эмоциональных состояний. Оказалось, что человек передает сложные комбинации информации об эмоциях при помощи мультикомпонентных лицевых сигналов.

Жизнь любого человека представляет собой череду различных эмоций. Нередко люди сталкиваются с чувством обиды, причиной которому служит неуверенность в себе, рассказал психолог Юрий Мурадян.