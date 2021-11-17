Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 15:30
15:28
Общество
Фармаколог Кондрахин оценил решение Роспотребнадзора освободить привитых от самоизоляции
15:27
Происшествия
Задержанный по подозрению в педофилии приморский депутат Самсонов не признает вину
15:25
Общество
Мурашко сообщил, что в России доклинические испытания проходят еще две вакцины от COVID-19
15:25
Общество
Жители Калининграда возмущены ростом цен на бензин
15:22
Общество
Дмитрий Дибров заявил, что зарабатывает больше 3 млн рублей в месяц на телевидении
15:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова запретила четырехлетнему сыну слушать русскоязычные песни
15:20
Происшествия
Экс-прокурор одного из районов Перми пойдет под суд за взятки и коррупцию
15:19
Общество
Печать бумажных COVID-сертификатов запустили в российских МФЦ
15:19
Происшествия
Врио замгубернатора Владимирской области Вишневский заключен под стражу на два месяца
15:18
Общество
Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами
Все новости

Выражение лица оказалось способно передавать сложные данные об эмоциональном состоянии

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:52
Общество
Выражение лица оказалось способно передавать сложные данные об эмоциональном состоянии
flickr.com  /  reverendpixel

Лондон, 17 ноября. Огромное количество сложной информации об эмоциональном состоянии человека передается с помощью выражения лица, рассказали психологи из Университета Глазго.

Выражение лица способно передавать множество реакций с ярким эмоциональным окрасом. Однако до настоящего моменты специалисты не подозревали, что даже простое движение мышц типа поднятия уголка рта или брови может нести непростую эмоциональную информацию, пишет Current Biology.

«Эти результаты способствуют нашему фундаментальному пониманию системы человеческого общения с прямыми последствиями для разработки социально-интерактивного искусственного интеллекта, включая социальных роботов и цифровые аватары», — рассказал один из авторов научной работы.

Компьютерная графика помогла ученым продемонстрировать испытуемым широкий спектр выражений лица. После этого участники эксперимента оценили эмоции как негативные, позитивные, активные и пассивные. Они также ответили на вопрос, представляет ли каждое выражение одно из классических эмоциональных состояний. Оказалось, что человек передает сложные комбинации информации об эмоциях при помощи мультикомпонентных лицевых сигналов.

Жизнь любого человека представляет собой череду различных эмоций. Нередко люди сталкиваются с чувством обиды, причиной которому служит неуверенность в себе, рассказал психолог Юрий Мурадян.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Выражение лица оказалось способно передавать сложные данные об эмоциональном состоянии
психологи эмоции лицо
Комментировать