Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 15:30
15:28
Общество
Фармаколог Кондрахин оценил решение Роспотребнадзора освободить привитых от самоизоляции
15:27
Происшествия
Задержанный по подозрению в педофилии приморский депутат Самсонов не признает вину
15:25
Общество
Мурашко сообщил, что в России доклинические испытания проходят еще две вакцины от COVID-19
15:25
Общество
Жители Калининграда возмущены ростом цен на бензин
15:22
Общество
Дмитрий Дибров заявил, что зарабатывает больше 3 млн рублей в месяц на телевидении
15:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова запретила четырехлетнему сыну слушать русскоязычные песни
15:20
Происшествия
Экс-прокурор одного из районов Перми пойдет под суд за взятки и коррупцию
15:19
Общество
Печать бумажных COVID-сертификатов запустили в российских МФЦ
15:19
Происшествия
Врио замгубернатора Владимирской области Вишневский заключен под стражу на два месяца
15:18
Общество
Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами
Все новости

Обновленный App Store прекратил работать на iPhone с iOS 13

Технологии
Обновленный App Store прекратил работать на iPhone с iOS 13
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Сан-Франциско, 17 ноября. Магазин приложений Apple перестал поддерживать старую версию операционной системы после обновления. Теперь App Store не работает на iPhone с iOS 13 и более старыми вариантами.

Корпорация из Купертино обновила свой магазин приложений до версии 5.14, пишет портал ITHome. Согласно минимальным системным требованиям, на iPhone или другое устройство должны быть установлены iOS 14 или 15 для работы с App Store.

Новая версия магазина использует персонализированный алгоритм, который помогает предлагать пользователю интересные ему приложения. Для этого собираются данные об уже установленных программах, а также о девайсах, синхронизированных с iPhone, пишет «Газета.Ru».

Ранее инсайдеры узнали о планах Apple вернуть Touch ID в iPhone 14. Предполагается, что сканер отпечатков пальцев будет сочетаться в устройстве с технологией распознавания лиц.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Обновленный App Store прекратил работать на iPhone с iOS 13
apple iphone app store
Комментировать