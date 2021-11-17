Обновленный App Store прекратил работать на iPhone с iOS 13

Сан-Франциско, 17 ноября. Магазин приложений Apple перестал поддерживать старую версию операционной системы после обновления. Теперь App Store не работает на iPhone с iOS 13 и более старыми вариантами.

Корпорация из Купертино обновила свой магазин приложений до версии 5.14, пишет портал ITHome. Согласно минимальным системным требованиям, на iPhone или другое устройство должны быть установлены iOS 14 или 15 для работы с App Store.

Новая версия магазина использует персонализированный алгоритм, который помогает предлагать пользователю интересные ему приложения. Для этого собираются данные об уже установленных программах, а также о девайсах, синхронизированных с iPhone, пишет «Газета.Ru».

Ранее инсайдеры узнали о планах Apple вернуть Touch ID в iPhone 14. Предполагается, что сканер отпечатков пальцев будет сочетаться в устройстве с технологией распознавания лиц.