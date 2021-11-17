Ученые Стэнфордского университета сообщили о миграции флоры из-за лесных пожаров

Пало-Альто, 17 ноября. Лесные пожары могут ускорить процесс миграции некоторых видов животных и растений, об этом заявили ученые Стэнфордского университета. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Процесс изменения климата влияет на смещение ареалов обитания флоры и фауны в сторону более благоприятных условий. Это позволяет им сохранять популяцию и размножаться. В своем исследовании ученые решили определить расстояние, направление и скорость миграции некоторых видов деревьев. Для этого они оценили влияние лесных пожаров как фактора, изменяющего структуру и состав экосистем.

Сначала они проанализировали данные, собранные с более чем 74 тысяч лесных участков, и определили виды деревьев, ареал которых смещался в сторону прохладных и влажных участков. Затем ученые сравнили скорость миграции деревьев между местами, затронутыми и не затронутыми лесными пожарами. Оказалось, что некоторые виды деревьев, которые росли в области лесных пожаров, мигрируют быстрее.

Ранее стало известно, что сухая и ветреная погода стала причиной серии лесных пожаров, охвативших отдельные районы штатов Вайоминг, Колорадо и Монтана в центральной части Соединенных Штатов. Они привели к эвакуации нескольких тысяч человек. Сообщается как минимум об одном погибшем.