Киевлян ожидает повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Киев, 17 ноября. С 1 января 2022 года в столице Украины в два с половиной раза повысится стоимость билетов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Николай Поворозник. С нового года разовая поездка в общественном транспорте Киева обойдется в 20 гривен (примерно 55 рублей), передает информационное агентство «Новороссия». Сейчас билет стоит 8 гривен. Для владельцев «карточек киевлян» одна поездка будет обходиться в 12 гривен (около 33 рублей). Для пассажиров, которые пользуются электронными проездными билетами, стоимость одной поездки составит 15 гривен (примерно 41 рубль) и 20 гривен при оплате от 1 до 9 поездок.

Ранее ФАН рассказывал о подорожании электроэнергии на Украине. По прогнозам Национального банка, через четыре года стоимость электричества в стране вырастет как минимум вдвое.