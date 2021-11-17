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Киевлян ожидает повышение стоимости проезда в общественном транспорте
Общество
Киевлян ожидает повышение стоимости проезда в общественном транспорте
klgd.ru  /  Пресс-служба администрации Калининграда

Киев, 17 ноября. С 1 января 2022 года в столице Украины в два с половиной раза повысится стоимость билетов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Николай Поворозник. С нового года разовая поездка в общественном транспорте Киева обойдется в 20 гривен (примерно 55 рублей), передает информационное агентство «Новороссия». Сейчас билет стоит 8 гривен. Для владельцев «карточек киевлян» одна поездка будет обходиться в 12 гривен (около 33 рублей). Для пассажиров, которые пользуются электронными проездными билетами, стоимость одной поездки составит 15 гривен (примерно 41 рубль) и 20 гривен при оплате от 1 до 9 поездок. 

Ранее ФАН рассказывал о подорожании электроэнергии на Украине. По прогнозам Национального банка, через четыре года стоимость электричества в стране вырастет как минимум вдвое.

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