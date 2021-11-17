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Литовский депутат Жемайтайтис возмутился суммой содержания Тихановской

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:50
Политика
Литовский депутат Жемайтайтис возмутился суммой содержания Тихановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 17 ноября. Литва тратит на содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по 400 тысяч евро в год, сообщил депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

Парламентарий возмутился тем, что его страна была так унижена. Вильнюс обеспечивает Тихановскую всем необходимым, а она даже не в состоянии поблагодарить Литву за предоставленную помощь.

«Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?» — передает слова депутата Sputnik Литва.

Ремигиюс Жемайтайтис возмущенно добавил, что год содержания Тихановской стоил Литве 400 тысяч евро.

Как стало известно ранее, политолог Яков Кедми предсказал появление новой страны на месте Литвы из-за конфликта с Белоруссией.

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белоруссия литва Тихановская
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