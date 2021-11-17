Глава ВГС Ливии вступил в сговор с группировками для срыва выборов

Триполи, 17 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри не прекращает попыток помешать политическому процессу, а также поспособствовать переносу или отмене предстоящих выборов, запланированных на 24 декабря. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно источникам издания Al-Ain, политик, связанный с «Братьями-мусульманами» (организация, запрещенная в РФ), приступил к активной деятельности по срыву плебисцита. По возвращении из поездки в Турцию он встретился с лидерами вооруженных формирований. Мероприятие прошло на днях в отеле Al Mahari в Триполи.

عقب عودته من الخارج.. رئيس "المجلس الاستشاري" يجتمع مع قادة المليشيات لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية #ليبيا #عينك_على_العالم https://t.co/JRjSLMxJWH — العين الإخبارية (@alain_4u) November 17, 2021

В союзники Аль-Мишри выбрал разыскиваемых генеральной прокуратурой преступников. Среди них — глава группировки «Аль-Бакара» Башир Халафалла, командир 166-го батальона Мухаммад Хисан и руководитель бандформирований Аз-Завии Мохамед Бахрун, известный по прозвищу Беглец. Заговорщики намерены оказать давление на избирательную комиссию и закрыть участки для голосования.

Источники также рассказали, что председатель ВГС попросил боевиков на западе страны отклонить кандидатуры Халифы Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи. Политики на этой неделе зарегистрировались в качестве претендентов на пост президента Ливии.

Издание Sada сообщило, что усилия Аль-Мишри направлены не только в сторону саботирования плебисцита. Пособник экстремистов работает над усилением разделения госорганов. Это, в частности, касается Управления административного контроля, где он пытается повлиять на кадровые перестановки.

Чиновник ведомства подтвердил в заявлениях СМИ, что глава ВГС оказывает давление на депутатов Палаты представителей. Такое поведение противозаконно, не говоря уже о том, что оно ведет к усилению разногласий во властных структурах, обострению ситуации и формированию новых сторон конфликта.

На прошлой неделе Халед аль-Мишри в очередной раз объявил о необходимости переноса всеобщего голосования. По его словам, ведомство подало апелляцию в суд, чтобы добиться заморозки решений Высшей избирательной комиссии (ВИК), которые основаны на законах, принятых парламентариями.

Ранее глава ВГС призвал граждан бойкотировать выборы и выйти на массовые митинги перед штаб-квартирами правительственных учреждений и международных организаций в Триполи. Он пригрозил вооруженным конфликтом в случае своевременного проведения плебисцита.

Спецпосланник ООН Ян Кубиш заявил о поддержке международным сообществом избирательного процесса в Ливии. Накануне он переговорил с председателем ВИК Имадом ас-Саихом.