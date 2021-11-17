Эксперт Баженов назвал ужасной ситуацию на топливном рынке Сибири и Дальнего Востока

Дальний Восток и Восточная Сибирь всегда были дефицитными в плане производства топлива. Дело в том, что большинство нефтяных заводов сосредоточено в Европейской части России. Эта производственная инфраструктура является наследием СССР — тогда о необходимости конкурировать заводам между собой никто не думал. Поэтому исторически сложилось так, что в центральной части страны таких заводов много, а на Дальнем Востоке и в Сибири их почти нет, и объемов производства хронически не хватает.

«Проблема дефицита топлива в этих регионах достаточно системная и постоянная. Это не экстраординарное событие. Сейчас в целом объемов не хватает. Там стабильна, к сожалению, в последнее время очень непростая ситуация с точки зрения объемов и оптовых цен. Все это вкупе с политикой по сдерживанию розничных цен в рамках инфляции дает существенные проблемы», — говорит Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.

Там нет существенного доминирования нефтяных компаний. Дело в том, что, как правило, они появлялись всегда в непосредственной близости от своих НПЗ. Альтернативные операторы туда не идут (есть «Роснефть» и ННК — основные игроки в большей части «далеких» регионов). Независимые заправки составляют большую часть.

«Когда растет оптовая цена и когда у тебя нет холдинга вертикальной компании, когда процент от прибыли можно смещать в разные стороны (тут в убыток, а там заработаю), то, конечно, независимые операторы исходят из тех оптовых реалий, которые есть, поэтому и повышают цены соразмерно росту оптовых. Поэтому и цены на таких АЗС растут куда стремительнее, чем в других регионах», — поясняет Павел Баженов.

Сейчас проблема связана с «зимним дизелем». Если в целом по стране производство дизельного топлива сильно профицитно — около половины даже экспортируется, то с зимним ситуация гораздо хуже — объемов производства не хватает.

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Раньше большую часть такого продукта замещало топливо, которое производилось путем блендинга: когда на нефтебазах мешали летнее дизтопливо с авиакеросином — по факту получали зимнее топливо. Оно соответствовало техническому регламенту таможенного союза (5 класса). Но в 2020 году все поменялось.

«Если раньше Минфин РФ в таком производстве не видел ничего особенного и не считал, что в этой ситуации возникает дополнительное налогообложение, то сейчас пересмотрел свою позицию, считает это производством и, соответственно, необходимо платить дополнительный акциз. Все это просто убило экономику данного процесса, и весь объем выпал с рынка. Это привело к проблемам. Мы об этом предупреждали», — говорит Павел Баженов.

Почему сейчас об этом идет речь? Все просто — регион не сбалансирован с точки зрения объемов производства, является системно дефицитным в плане производства, всегда любые сложности на топливном рынке там гиперболизируются и становятся более выраженными, кризисными.

По мнению Павла Баженова, 2021 год, если говорить о независимом секторе, был просто ужасным. Такого плохого года еще не было, потому что почти весь период независимый сектор находится в убытках.

«Такого плохого года, как этот, еще не было! Можно ли сказать, что бывало еще хуже? Нет, нельзя! На Дальнем Востоке все давно уже плохо, и чем дольше этот кризис тянется, тем хуже ситуация становится, а проблема нарастает как снежный ком. Сейчас ситуация очень плохая и вряд ли можно сказать, что раньше было хуже. Это не так», — уверен Павел Баженов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт отмечает, что, когда происходят «пиковые ситуации», к примеру аварии на НПЗ, это другой разговор. Но он говорит о ситуации в целом. И она очень плохая для Дальнего Востока.

«Если смотреть локально, то, возможно, бывали ситуации и критичнее, но это не та история. Кризис, о котором мы говорим, он системный», — подытожил Павел Баженов.

Мера, которая могла помочь рынку, — дальневосточная субсидия на железнодорожные перевозки топлива, которая обсуждается уже много лет. Она до сих пор не принята, хотя это действительно может помочь.

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