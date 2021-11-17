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Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках программы реновации

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:44
Экономика
Собянин поручил сократить количество мигрантов на стройках программы реновации
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 ноября. Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве должно быть снижено. Соответствующее заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Он указал на нужду в людях «другого качества с другой зарплатой». По словам мэра, таких граждан достаточно много на сегодняшний день в стране.

Собянин предложил больше привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать все необходимые условия работы. Кроме того, важно наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

«Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить», — сказал Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к главе фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.

В ответ Добашин отметил, что за последний год количество строителей из-за границы, работающих на объектах компании, упало на 15%. «Процесс налаживается в большую сторону», заявил он.

Участниками программы реновации в столице до конца 2021 года станут до 50 тысяч граждан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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