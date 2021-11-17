Россияне выступят на Олимпиаде в Пекине под названием ROC

Москва, 17 ноября. Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине под названием ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России. При этом должна использоваться аббревиатура ROC и обязательно без расшифровки. В качестве национального флага атлетам разрешат использовать эмблему Олимпийского комитета России на белом фоне, сообщил «Матч ТВ».

Что касается формы, то флаг и герб РФ запрещены, и их нужно заменить на эмблемы Олимпийского комитета России. При этом если на одежде есть формулировка «Олимпийский комитет России», то это должно исчезнуть и быть заменено на ROC. Гимн России тоже не смогут включать на Олимпиаде. Вместо него будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Причиной таких ограничений на Олимпиаде стал громкий допинговый скандал. Спортивный арбитражный суд и Международный олимпийский комитет ввели санкции, которые продлятся до декабря 2022 года.