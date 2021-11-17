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Голландцы и японцы обладают навыками распознавания смеха соотечественников

Наука
Голландцы и японцы обладают навыками распознавания смеха соотечественников
pixabay.com  /  palmera

Амстердам, 17 ноября. Исследование Амстердамского университета показало, что голландцы и японцы способны распознавать смех соотечественников. Об этом сообщает журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Для проведения эксперимента группа исследователей под руководством Розы Камилоглу записала звук смеха голландцев и японцев, который дали послушать их соотечественникам. Как оказалось, жители Нидерландов с 73-76% вероятностью узнают жителя своей страны, для японцев такой шанс составляет 77%.

Затем исследователи попытались выяснить, насколько хорошо люди могут определять, является смех спонтанным или наигранным. Спонтанный смех испытуемые определяли как более радостный, и это помогало им в определении национальности смеющихся людей. Эксперимент опроверг гипотезу ученых, считавших, что осознанные действия несут в себе больше культурной информации.

Ранее психологи рассказали о пользе смеха. Как оказалось, он способен укрепить иммунитет и снизить артериальное давление.

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психология эксперимент смех
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