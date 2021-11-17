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Зоозащитница Бычкова осудила участие тигренка в съемках «Голубого огонька»
Общество
Зоозащитница Бычкова осудила участие тигренка в съемках «Голубого огонька»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Директор приюта для бездомных животных «Альма», зоозащитница Людмила Бычкова в беседе с корреспондентом ФАН  рассказала, что негативно относится к участию тигренка в съемках «Голубого огонька».

В Сети появилось видео, где российский певец Николай Басков носит на руках маленького тигренка, который в качестве символа наступающего года также был доставлен на съемочную площадку.

«Животные очень устают от этого, им становится плохо, они могут умереть. Тем более те звери, с которыми работают на курортах. Все эти животные недолговечные. Я категорически против того, чтобы люди зарабатывали на животных деньги», — рассказала Людмила Бычкова.

Зоозащитница отметила, что любое животное должно принадлежать самому себе и выполнять природные функции, а не те, которые ставит перед ним человек.

«Мне жалко таких животных. С этим, к сожалению, ничего нельзя сделать, потому что люди наживаются абсолютно на всем. Может быть, известные личности, фотографируясь с животным, ничего под этим не подразумевают, но в любом случае животное должно находиться в покое», — уверена собеседница ФАН.

Людмила Бычкова назвала кощунством участие дикого маленького животного на съемках телепередачи.

Известный блогер Лена Миро также обратила внимание на видео, которое разместил у себя телеведущий Андрей Малахов, и написала об этом на своем сайте.

«Сегодня я увидела самые печальные, самые растерянные, самые испуганные глаза на свете», — написала она.

Ранее представитель телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о неизлечимом заболевании артистки. На одном из проектов Бузова получила серьезную травму руки. Сейчас артистка проходит ряд процедур, чтобы избавиться от болей.

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Все новости / Общество / Зоозащитница Бычкова осудила участие тигренка в съемках «Голубого огонька»
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