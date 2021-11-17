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МОК представил новую концепцию гендерной идентичности спортсменов

Спорт
МОК представил новую концепцию гендерной идентичности спортсменов
olympic.ca  /  Олимпийский комитет Канады

Лозанна, 17 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новую концепцию, которая касается гендерной идентичности. Кроме того, в ней затронут вопрос половых различий спортсменов.

Согласно новым рекомендациям, представленным МОК, ни одного спортсмена нельзя исключить из соревнований на основании его гендерной идентичности или половых различий. При этом комитет отказался устанавливать критерии допуска, переложив принятие соответствующих решений на федерации.

Ранее трансгендеры, совершившие переход к женскому полу, могли принимать участие в Олимпийских играх, если уровень их тестостерона был ниже нужного показателя за 12 месяцев до старта соревнований. Первым спортсменом-трансгендером в истории Олимпиады стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии, которая выступала на Играх в Токио.

МОК ранее согласовал форму российской команды для Олимпиады в Пекине. В ней будут представлены все цвета российского триколора.

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