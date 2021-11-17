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ООН осудила принятие Ираном закона о защите семейных ценностей

Весь мир
ООН осудила принятие Ираном закона о защите семейных ценностей
ТАСС  /  ZUMA Wire

Тегеран, 17 ноября. Эксперты ООН по правам человека во вторник призвали иранское руководство отменить закон о защите семейных ценностей и молодежи, который ограничивает доступ к процедуре аборта, средствам контрацепции, услугам добровольной стерилизации и подобным операциям. По мнению представителей организации, это является прямым нарушением свобод женщин.

Законопроект ранее был одобрен временной парламентской комиссией без вынесения на рассмотрение всего Меджлиса (парламента). После этого за него проголосовало и большинство Совета стражей конституции и 15 ноября он вступил в силу. В течение семи лет закон будет действовать в рамках эксперимента, затем, возможно, будет продлен.

Эта инициатива была предложена для стимулирования показателей прироста населения. Данную идею уже давно поддерживал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, который выступает за увеличение численности граждан на несколько десятков миллионов человек. В настоящее же время в Иране зарегистрировано 85 млн жителей, при этом средний возраст продолжает неуклонно повышаться на фоне постепенного снижения рождаемости. Сложная ситуация наблюдается и в социальной сфере, поскольку в крупных городах значительная часть браков заканчивается разводами.

Новый закон поощряет создание семьи путем предоставления различных видов помощи — кредитов, движимого и недвижимого имущества, льгот при трудоустройстве. Но одновременно вводятся и дополнительные ограничения. Например, разрешение на аборт женщина может получить только в том случае, если иначе создается угроза ее жизни, либо плод имеет врожденные отклонения, не дающие нормально функционировать организму. Рассмотрением таких прошений будет заниматься специальный комитет, куда войдут юристы, врачи и законодатели.

ООН осудила принятие Ираном закона о защите семейных ценностей
ТАСС / ZUMA Wire

Также запрещается продажа гормональных и бесплатное распространение всех прочих средств контрацепции, а также добровольная стерилизация (как для женщин, так и для мужчин). Государственные СМИ будут обязаны вести информационную кампанию для поощрения деторождения, а также критиковать одинокий или бездетный образ жизни.

Закон был принят, невзирая на предупреждения Государственной организации социального обеспечения и других о том, что он может привести к рождению тысяч детей, страдающих редкими заболеваниями, или повысить угрозу заражения инфекциями, передающимися половым путем. Ведомство заявило, что с ним не консультировались о последствиях инициативы, которая может напрямую повлиять на его деятельность.

Помимо указанных проблем, озабоченность экспертов ООН вызвали и опасения касательно того, что расплывчатые формулировки закона могут привести к уголовным наказаниям в отношении тех, кто будет прибегать к абортам — например, признать это геноцидом, убийством или иным преступлением, за которое назначается смертная казнь.

Организация, а также ряд правозащитных групп призвали Тегеран отменить действие акта, поскольку он может привести к результатам, отличным от тех, что ожидает иранское правительство. Критике подверглось и то, что власти Исламской Республики пытаются укрепить семейные ценности запретами, вместо того чтобы отменить ряд дискриминационных законов в отношении женщин.

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