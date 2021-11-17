Бузова страдает от неизлечимых травм после участия в шоу «Ледниковый период»

Москва, 17 ноября. Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова лечится после полученных на различных шоу травмах. О здоровье и неизлечимом заболевании артистки рассказал представитель звезды Антон Богославский.

Знаменитость постоянно «вписывается» в какие-то проекты и участвует в различных шоу. На одном из них Бузова получила серьезную травму руки. Сейчас артистка проходит ряд процедур, чтобы избавиться от болей.

«Недавно снова пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано», — отметил пиар-агент исполнительницы.

По его словам, во время участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период» Бузова получила еще несколько травм. Богословский добавил, что вылечить это невозможно, и эти недуги всегда будут давать о себе знать, пишет «Вечерняя Москва».

«Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала. Бог им судья», — приводит «СтарХит» слова Богословского.

Ольга Бузова участвовала в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Он каталась в паре с Дмитрием Соловьевым. Они заняли восьмое место, но получили приз зрительских симпатий.