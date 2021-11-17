Лавров: Киев укрывается от исполнения Минских соглашений «страшилками» про Россию

Москва, 17 ноября. Украинские власти отказываются от исполнения Минских соглашений под прикрытием «страшилок» о России и готовы спровоцировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению главы российского дипломатического ведомства, ЛНР и ДНР оказались единственными сторонами Минских соглашений, готовыми на деле следовать взятым на себя обязательствам. Команда же президента Украины Владимира Зеленского саботирует мирные процессы в стране, отказывается от ранее подписанного документа и надеется на «помощь из заграницы».

«То, что украинская власть и лично президент (Украины Владимир. — Прим. ред) Зеленский взяли курс на подрыв Минских договоренностей, саботаж всего того, что они обязались выполнить, и что при этом они пользуются откровенным попустительством своим покровителей в Берлине, Париже и Брюсселе, как я понимаю, — тоже очевидный факт. Учитывая те проблемы, которые сейчас на Украине существуют, мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание от курса на разрушение минского Комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу», — объяснил Сергей Лавров.

Многие страны коллективного Запада приписывают России «неисполнение» положений Минских соглашений по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин ответил на эти претензии, заметив, что ни один критик не может толком отметить, в чем именно и какие конкретно условия договоренностей Москва «не соблюдает».