Украинский магистр медицины Кравец объяснил, как правильно заваривать чай

Москва, 17 ноября. Популярный напиток чай нужно уметь правильно заваривать и употреблять, чтобы он принес пользу и не навредил организму, считает врач из Одессы Константин Кравец.

Специалист составил рекомендации, материал опубликовало украинское интернет-издание «Обозреватель». Кравец указал, что качественный чай можно заваривать от пяти до 15 раз, изменится только выразительность вкуса и количество полезных веществ. Больше не стоит, иначе можно навредить здоровью, заметил магистр медицины.

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Чайные листья врач рекомендует заливать водой температурой 80-100 градусов.

«Употреблять его нужно не сразу и не одним глотком. Ведь постоянное употребление горячей или холодной жидкости приводит к повреждению слизистой пищевода, что может привести к образованию опухолей», — предупредил Кравец.

Температура чая не должна превышать комфортные для рта 56 градусов, советует доктор, иначе можно обжечь слизистую и не распробовать вкуса напитка.

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Чаепитие лучше устраивать за 20-30 минут до основного приема пищи, иначе еда покажется безвкусной. В среднем в день безопасно выпивать три-четыре чашки чая, считает Кравец.

«Пить чай на ночь лучше с молоком. Последнюю чашку черного или крепкого зеленого чая следует выпить за несколько часов перед сном», — сообщил доктор.

Вечером лучше всего пить травяной чай для успокоения нервной системы. Крепко заваренный черный чай может вызвать потемнение зубной эмали, предостерег врач.

Умеренное употребление кофеина снижает риск инсульта и деменции, установили китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета. Выяснилось, что люди, употреблявшие в день две-три чашки кофе и столько же чая, меньше подвержены риску развития инсульта и нейродегенеративного расстройства.