Амурские эвенки получили доступ к интернету

Благовещенск, 17 ноября. Жители села в Селемджинском районе Амурской области теперь могут пользоваться интернетом.

Доступ к Сети получили эвенки из села Ивановское после того, как там появилась базовая станция с вышкой 4G, которая покрывает зону радиусом 10 километров вокруг населенного пункта. Теперь эвенки обеспечены услугами связи во время работы на пастбищах, пасеках и на охоте, сообщает AmurInfo.

По данным пресс-службы местного минкульта, в 2022 году планируется запустить сеть 4G еще в 27 удаленных населенных пунктах, где проживает около 12 тысяч жителей.

Ранее ФАН сообщал, что новая система спутникового интернета в России может стать аналогом американской StarLink или британской OneWeb. При этом стоимость проекта может превысить миллиард долларов.