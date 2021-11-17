Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 16:58
16:58
Весь мир
«ФАН повсюду»: как губернаторские выборы изменили баланс политических сил в США
16:58
Общество
Уролог Абдуллин предупредил мужчин о сложности с зачатием детей после коронавируса
16:58
Общество
Канатные дороги заброшенного города в Грузии привлекают туристов со всего мира
16:57
Происшествия
Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома
16:57
Экономика
Центробанк России скорректировал официальные курсы валют на 18 ноября
16:55
Политика
МИД России призвал Британию к налаживанию отношений с Москвой
16:54
Шоу-бизнес
Против Трэвиса Скотта и Дрейка подали коллективный иск на $750 миллионов
16:54
Общество
Запасы угля в котельных на севере Омской области оказались на исходе
16:52
Происшествия
Житель Калининграда внезапно скончался во время копки могилы для кота
16:49
Происшествия
ГД получила прокурорское представление о снятии неприкосновенности с депутата Рашкина
Все новости

Амурские эвенки получили доступ к интернету
Общество
Амурские эвенки получили доступ к интернету
 /  Мининформразвития и связи Пермского края

Благовещенск, 17 ноября. Жители села в Селемджинском районе Амурской области теперь могут пользоваться интернетом.

Доступ к Сети получили эвенки из села Ивановское после того, как там появилась базовая станция с вышкой 4G, которая покрывает зону радиусом 10 километров вокруг населенного пункта. Теперь эвенки обеспечены услугами связи во время работы на пастбищах, пасеках и на охоте, сообщает AmurInfo.

По данным пресс-службы местного минкульта, в 2022 году планируется запустить сеть 4G еще в 27 удаленных населенных пунктах, где проживает около 12 тысяч жителей.

Ранее ФАН сообщал, что новая система спутникового интернета в России может стать аналогом американской StarLink или британской OneWeb. При этом стоимость проекта может превысить миллиард долларов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Амурские эвенки получили доступ к интернету
интернет мобильная связь
Комментировать