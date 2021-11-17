Маленькие зрители продолжают писать письма покойной ведущей «АБВГДейки» Асмаловской

Москва, 17 ноября. Маленькие поклонники передачи «АБГДейка», которую вела танцовщица Кристина Асмаловская, все еще пишут ей письма. Об этом рассказала коллега покойной телеведущей по детской программе, журналистка Татьяна Черняева.

По словам ведущей, Асмаловская была удивительно добрым, мягким и работоспособным человеком. Черняева назвала участие коллеги в «АБВГДейке» ее лучшей ролью.

«Главное — ее полюбили зрители. У меня миллион портретов, когда ее рисуют маленькие дети и пишут ей до сих пор письма», — отметила журналистка в беседе с телеканалом «360».

Кроме того, телеведущая рассказала о последних днях жизни коллеги. Как пояснила Черняева, танцовщица заболела около месяца назад — у нее были проблемы с печенью и желчным пузырем. Предполагается, что в больнице Асмаловская заразилась коронавирусом, поскольку через некоторое время после выписки ей снова стало плохо.

«Ей стало трудно дышать, вызвали скорую, у нее было поражено 25%. Ее забрали с подозрением на ковид, она уже стала задыхаться. В последнюю неделю она была в реанимации на ИВЛ, в реанимации она скончалась», — поделилась телеведущая.

Черняева добавила, что ее коллега не прошла вакцинацию. При этом, по словам журналистки, танцовщица не была противницей прививок, а просто плохо себя чувствовала из-за других болезней.

Кристина Асмаловская ушла из жизни в 41 год. Ведущая известна не только по передаче «АБВГДейка», но и по шоу «Танцы со звездами», в котором она была партнершей актера Марата Башарова.