Политолог Макеева рассказала, может ли миграционный кризис привести к большой войне

Крупная война на границе Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса сегодня маловероятна. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Миграционный кризис

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России. Об этом говорится в статье Bloomberg за авторством публициста Андреаса Клута.

По его мнению, Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, «если захотят этого».

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля — шальная или выпущенная намеренно, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь», — считает Клут.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

После того как между белорусскими и польскими пограничниками начнется перестрелка, отметил он, стороны конфликта будут вынуждены просить союзников о помощи.

Причина для большой войны

Наталья Макеева назвала странным, что аналитики НАТО не понимают, что в XXI веке крупная война не может начаться из-за случайного выстрела. По крайней мере, если мы говорим о стрелковом оружии, а не пуске межконтинентальной ракеты.

«Под войной России и НАТО подразумевается переход третьей мировой войны, идущей сейчас сетевыми (гибридными) методами в горячую фазу. Разного рода недоразумения, в том числе с печальными последствиями, происходят время от времени по всему миру, но не приводят к горячей фазе противостояния. Решение принимается на ином уровне, а недоразумение всегда можно урегулировать», — пояснила Наталья Макеева.

Global Look Press / Attila Husejnow

Она заметила, что война двух полюсов мировой геополитики — это не когда Белоруссия бежит к России, а Польша — к НАТО. Будут созваны лидеры, пройдут встречи. А само начало боевых действий той стороной, которая решится первой нанести удар, требует планирования и подготовки на очень многих уровнях.

«Есть, конечно, и другой вариант. Если у НАТО все готово, а мировые глобалистские элиты приняли решение об ударе по России, возможную провокацию на границе собираются лишь использовать как формальный повод. На мой взгляд, сейчас не тот момент, когда они на это решатся. И повод, даже если произойдут приграничные перестрелки, — так себе. Втянуть Белоруссию в конфликт с Польшей, чтобы появился повод обвинять Россию во всех смертных грехах, — да, возможно, вероятность этого не нулевая. Это будет очередное косвенное столкновение России и НАТО. Такое уже было не раз, в частности в Сирии, но к полноценной войне сторон не приводило», — заключила Наталья Макеева.

Ранее президенты Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Речь шла о совместных действиях по обороне границ Союзного государства и внеплановых учениях Украины и США у границ РФ.