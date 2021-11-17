Канатные дороги заброшенного города в Грузии привлекают туристов со всего мира

Жители Чиатуры передвигались по окрестностям пешком или на немногочисленных подъемниках, курсировавших вверх и вниз вдоль живописных холмов, пока там не обнаружились залежи марганца.

Быстро растущие рудники и шахты привлекли в город рабочую силу: он расцвел, а для мобильности перемещения граждан были воздвигнуты фуникулеры.

«Для Чиатуры канатные дороги имели большое значение. Так как Чиатура была горной, с подъемами была большая проблема, но ты мог сесть на канатную дорогу и за две-три минуты оказаться в другом районе, и другая улица или дом оказывались поблизости. Потому здесь и было много канатных дорог», — вспоминает строитель Ханганоз Элазиани.

К сожалению, кризис 90-х годов и спад спроса на марганец привели к массовому сокращению персонала. Местные жители вынуждены были покинуть «канатный город», и его улицы опустели.

Однако город-призрак привлек внимание путешественников из разных стран. Паутины канатов и исполинские опоры в сочетании с удивительным горными пейзажами производят завораживающее впечатление на гостей бывшей столицы марганца.

«Туристы приезжали, до пандемии коронавируса мы часто встречали их. Но сейчас поток людей из других стран фактически иссяк. Туристы иногда удивляли: спрашивал, откуда приехали, отвечали, например, что прилетели из Австралии. А один турист на мотоцикле приехал», — рассказывает Ханганоз.

Несмотря на запустение, в «городе небесных дорог» все же продолжают жить люди. Старожилы и коренные чиатурцы рассказывают, что любят свой город и ни за что не согласятся покинуть его.