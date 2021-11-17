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Минобороны РФ: к началу декабря группировку российских войск в Крыму усилит десантный полк

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:19
Армия
Минобороны РФ: к началу декабря группировку российских войск в Крыму усилит десантный полк
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 17 ноября. В декабре 2021 года в Крыму появится новый десантно-штурмовой полк Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новый десантно-штурмовой полк формируется на базе 56-й десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в городе Камышин Волгоградской области. Пунктом базирования нового десантного полка станет Феодосия, где в настоящее время ведется строительство военного городка и другой инфраструктуры для десантников. Первая очередь объектов будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

«К началу декабря текущего года будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. При этом США и другие страны Альянса значительно увеличили военную активность в Черном море, что негативно влияет на обстановку в регионе.

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россия крым десантный полк
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