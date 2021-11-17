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Шторм вызвал масштабное наводнение в штате Вашингтон и Британской Колумбии

Весь мир
Шторм вызвал масштабное наводнение в штате Вашингтон и Британской Колумбии
Global Look Press  /  Darryl Dyck / Keystone Press Agency

Сиэтл, 17 ноября. Северо-запад США и канадская Британская Колумбия пострадали в результате шторма, который обрушился на тихоокеанское побережье двух стран.

Власти сообщают, что непогода, которая сопровождалась обильными осадками, стала причиной подтоплений в ряде населенных пунктов. Сообщается, что в результате оползней были повреждены линии электропередач. Несколько тысяч людей остаются без электричества.

В США наибольший ущерб был нанесен городку Сумас на границе с Канадой. Местные чиновники сообщают, что в результате стихии не менее 75% домов оказались затопленными.

На многочисленных видео, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, видно, что весь город напоминает скорее озеро. Местами уровень воды поднялся более, чем на один метр. Жители передвигаются по городу на лодках, власти проводят эвакуацию.

По словам официальных лиц, это наводнение сопоставимо с наводнением, случившемся здесь в ноябре 1990 года, когда погибли два человека и было эвакуировано более 2000 человек.

«Эти семьи и предприятия нуждаются в наших молитвах и поддержке, в то время, как в течение следующих нескольких дней мы начнем процесс очистки и восстановления», — говорится в сообщении муниципалитета, которое было опубликовано в Facebook.

По словам генерального директора по связям с общественностью железнодорожной компании BNSF Лены Кент, шесть вагонов, которые стояли на путях на железнодорожной станции Сумас, сошли с рельсов во время наводнения. Поезда в этом и других местах в западном Вашингтоне не будут ходить до тех пор, пока вода не спадет, а пути не будут проверены и отремонтированы, если это необходимо.

Администрация города Ферндейл на севере штата Вашингтон призвала жителей и предприятия эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке Нуксак.

Еще более сложная ситуация сложилась в канадской провинции Британская Колумбия, которая также попала под удар стихии. Основными жертвами непогоды здесь стали города Мерритт, Хоуп и Эбботсфорд.

Власти совместно с местными жителями проводят эвакуацию людей и скота.

Впрочем, наводнение не может омрачить настроение некоторых сильных духом потомков Джека Лондона, что вызывает смех и восхищение в соцсетях.

Мэр Эбботсфорда Генри Браун заявил во вторник, что в городе эвакуировано 1100 домов, несмотря на то, что затопление автомагистралей серьезно затрудняет действия властей доставить людей к местам эвакуации.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, что происходит в нашем городе», — говорит он.

Начальник полиции Эбботсфорда Майк Серр сообщил, что в понедельник вечером офицеры сняли несколько человек с крыш автомобилей, затопленных паводковыми водами.

«Я был там прошлой ночью. Обочина дороги не была видна. Один из наших сотрудников был вынужден надеть спасательный жилет и плыть к перевернутой машине, чтобы спасти людей. И это было на регулярной основе в течение примерно двух часов», — сказал Серр.

В соседнем Мерритте было эвакуировано 7000 человек после того, как система городская отведения ливневых вод перестала справляться с нагрузкой.

Власти провинции сообщают об одном погибшем в результате стихийного бедствия: во вторник из-под одного из оползней, произошедших в результате дождей, было извлечено тело погибшей женщины. В настоящее время спасатели продолжают поиск других возможных жертв непогоды.

Дэвид Маккензи, представитель спасательной службы округа Пембертон, сообщил, что его команда обнаружила семь транспортных средств на месте оползня на шоссе 99 недалеко от города Лиллуэт.

«Значительное количество обломков очень затрудняет работу наших поисковых бригад. Грязь по пояс. Я не могу припомнить, чтобы наша команда участвовала в чем-либо подобном в прошлом», — говорит он.

Сержант Королевской Канадской конной полиции Жанель Шойхет сообщает, что общее число пропавших без вести людей и транспортных средств еще не подтверждено. Она сказала, что следователи получили сообщения о двух пропавших без вести людях и добавила, что несколько человек, возможно, были погребены оползнем.

Министр общественной безопасности Британской Колумбии Майк Фарнуорт заявил, что министры кабинета министров провинции соберутся в среду, чтобы рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайного положения по всей провинции. Он сказал, что такие товары, как продукты питания, детские кроватки и одеяла, доставляются в город Хоуп, который поддерживает почти 1100 человек, вынужденных покинуть свои дома.

Правительство Канады также отреагировало на ситуацию, которая сложилась в провинции.

«Я крайне обеспокоен ситуацией в Британской Колумбии прямо сейчас и тем, что переживают сотни семей, тысячи людей по всей провинции страдают от этих экстремальных погодных явлений», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Климатологи подчеркиваю, что крупное наводнение произошло в регионе спустя несколько месяцев после рекордной по уровню и длительности жары, которая наблюдалась здесь этим летом. По мнению ученых это является весомым доказательством процессов изменения климата.

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