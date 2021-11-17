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Глава МИД Эстонии Лийметс сообщила о двух требованиях Лукашенко к Меркель

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 14:22
Политика
Глава МИД Эстонии Лийметс сообщила о двух требованиях Лукашенко к Меркель
wikipedia.org  /  Kaupo Kalda

Таллин, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул два требования по миграционному кризису, заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.

Эстонский министр считает, что Лукашенко якобы потребовал от Меркель признать его легитимным президентом Белоруссии и снять все санкции. В обмен белорусский лидер якобы пообещал содействие в прекращении миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, предположила Ева-Мария Лийметс.

Однако такие требования в Европе никто не будет удовлетворять, подытожила глава МИД Эстонии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил Меркель варианты решения миграционного кризиса. Политик взяла перерыв, чтобы обсудить вопрос с другими членами Евросоюза.

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меркель белоруссия эстония лукашенко германия
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