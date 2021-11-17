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Школьница из Кировской области выиграла миллион рублей
Общество
Школьница из Кировской области выиграла миллион рублей
kirovreg.ru  /  Правительство Кировской области

Киров, 17 ноября. Школьница из Кировcкой области, 17-летняя Дарья Чекалкина, заняла первое место на всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму. Из Кировской области в финал пробились сразу 16 ребят. Там они выполняли кейсовые задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество», передает портал «Свойкировский.рф». Кроме того, конкурсанты создавали проекты, которые способны улучшить разные сферы общественной жизни, участвовали в дискуссиях и творческих мастер-классах.

По итогам финала победителями стали четверо кировских школьников. Дарья Чекалкина из села Шурма Уржумского района выиграла главный приз — 1 миллион рублей. Марина Мартьянова, Софья Юркова и Полина Сапожникова получили по 200 тысяч рублей на образование.

Конкурс «Большая перемена» проводится каждый год в рамках национального проекта «Образование».

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе «Новая звезда». В этом музыкальном состязании принимают участие представители всех регионов России.

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