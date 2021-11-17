Вострецов: укомплектованность бюджетных учреждений вызывает озабоченность

Москва, 17 ноября. Укомплектованность учреждений медицины, культуры и образования, особенно если они не находятся в столицах регионов, вызывает большую озабоченность, считает председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Он принял участие в заседании круглого стола Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета и Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, которое проходило в дистанционном формате. Вопросом для обсуждения стало участие работодателей в государственной итоговой аттестации.

Как подчеркнул Вострецов, актуальным является получение образования ради самого образования, а не для применения навыков на практике. Посетив в 2021 году более десяти регионов, представитель профсоюзов пришел к выводу, что зачастую 100% предусмотренных медицинскими, образовательными, культурными и социальными учреждениями ставок занимают 60, а то и 50 специалистов. В таких заведениях наблюдается большой процент совместительства, что отражается на качестве предоставляемых услуг.

В связи с этим Вострецов предложил рассмотреть три проблемы. Во-первых, миф о бесплатном образовании. По словам эксперта, в стране его нет. Во-вторых, оплату труда полицейских, сотрудников МЧС и других силовых структур, которая не зависит от региона, в отличие от зарплат медиков и педагогов. И третье — это возможность введения запрета приема на работу в учреждения образования и медицины выпускников бюджетной формы обучения, которые не отработали пять лет в бюджетных организациях.

Ранее Вострецов принял участие в работе Международного жилищного конгресса. Он отметил, что форум за многолетнюю историю помог решить на федеральном уровне многие проблемы в сфере недвижимости.