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Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами
Общество
Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Среди российской молодежи патриотом быть не модно, а, скорее, наоборот — подрастающее поколение всячески стремится успеть за западными трендами, которые далеки от традиционных ценностей нашей страны. Чуждые идеалы и правила жизни заполонили информационное пространство. Об этом в беседе с ФАН рассказал заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион Европы и мира Денис Гольцов.

Он привел в пример Евросоюз. Там старались объединить все страны, размыв границы между народами, чтобы каждый человек не имел ни нации, ни своих культурных ценностей. Вместо этого европейцам насаждались общие «демократические» ценности и толерантность в худшем ее проявлении. Как сказал Гольцов, на Западе надгосударственные структуры всеми правдами и неправдами стараются размыть чувство самобытности людей, говоря, что все одинаковые. Но это не совсем правильно, потому что у каждого народа есть свои особенности, плюсы и минусы. В России, по его мнению, тоже ведется политика навязывания этих общеевропейских ценностей, и ее жертвой в первую очередь становится молодежь.

«Иначе как объяснить предложение одного из депутатов Госдумы запретить СМИ публиковать национальную принадлежность преступников? Но ведь в таком случае надо запретить публиковать национальность героев и олимпийских чемпионов, чтобы как-то уравновесить эту меру. Но я считаю это все в целом неправильным. Понимаете, в советское время народы страны сплачивала общая идеология, а сейчас нам пытаются навязать западные ценности, которые далеки от нашей культуры и патриотизма», — сказал он.

Чемпион мира по самбо Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом реклама чуждых россиянам ценностей проникает во все сферы. Недавнее дело МУЗ-ТВ о гей-пропаганде и приглашение блогера Дани Милохина в качестве спикера на прошедшем ПМЭФ — яркое подтверждение, отметил Гольцов.

«Глобальные корпорации пытаются привлечь внимание молодежи, подражая Западу. Только таким образом они уводят подрастающее поколение от адекватной идеологии, концепции патриотизма и собственного развития, взращивая обычных потребителей», — пояснил чемпион.

Проблема патриотизма в России — общей идеологии у молодежи нет, считает Гольцов. Молодым людям интересны вещи, которые ни социуму, ни государству пользы не принесут.

Ранее телеканал МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Предполагается, что поводом для обращения в суд послужил июньский эфир с премии МУЗ-ТВ, на которой присутствовал тиктокер Даня Милохин. Он был в наряде, сшитом из мужского костюма и женского платья.

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патриотизм молодежь традиционные ценности гольцов
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