Политсоветник Маркелов поддержал заявление Лаврова о двойных стандартах ЕС

Ситуация с беженцами — лишнее доказательство того, что в мире становится все тяжелее. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Эксперт поддержал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе ЕС использует двойные стандарты.

«Я согласен с заявлением Лаврова. ЕС наступил на старые грабли: консерватизм и отсутствие реальных действий по поводу миграционных потоков не дают решения. Кризис, возникший на белорусско-польской границе, подтверждает то, о чем несколько лет говорила Ангела Меркель — новый кризис с мигрантами не за горами. Ее не услышали большие начальники в Брюсселе. Нынешняя ситуация демонстрирует, что Евросоюз должен меняться. Он не может оставаться таким же, как 30–40 лет назад», — сообщил политсоветник.

Сергей Маркелов также указал на еще одну характерную проблему европейского объединения.

«Слова нашего министра иностранных дел обращают внимание на то, что в ЕС нет единого подхода к решению миграционного кризиса. Новые страны-члены в виде Польши, Прибалтики тоже не выполняют решения Брюсселя. Только требуют помощи», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что кризис на белорусско-польской границе помогает понять еще один факт.

«Ситуация с беженцами — лишнее доказательство того, что в мире становится все тяжелее. Простые ситуации, когда есть виноватая сторона и невиновная, уже реже встречаются. Мир стал сложнее», — подытожил генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН указал на то, как в Евросоюзе делят мигрантов на несколько сортов. По мнению политика, своим отношением Брюссель провоцирует мигрантов прибывать именно нелегальным способом.