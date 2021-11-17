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Политолог Межевич: признание Европой легитимности Лукашенко разрешит миграционный кризис

Политика
Политолог Межевич: признание Европой легитимности Лукашенко разрешит миграционный кризис
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Санкт-Петербург, 17 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет Евросоюзу разрешить миграционный кризис на границе с Польшей, но у него есть два ключевых условиях. Об этом заявил политолог Николай Межевич.

В ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Межевич проанализировал телефонный разговор белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как отметил политолог, Лукашенко выручит Европу в ситуации с беженцами, но для этого следует выполнить ряд условий, одно из которых будет для Брюсселя особенно унизительным.

«Суть утечек (разговора Лукашенко и Меркель. — Прим. ФАН.) сводится к следующему: Лукашенко сделает все для того, чтобы новых беженцев не было, а Европа решит вопрос с теми, кто уже есть. Эта часть плана очевидна. Но есть и вторая часть плана. Она сводится к тому, что Лукашенко ставит вопрос о признании себя легитимным президентом, чему ЕС, скажем прямо, препятствует. И как эта проблема будет решаться, как здесь будет найден компромисс — большой вопрос», — объяснил Николай Межевич.

Политолог Межевич: признание Европой легитимности Лукашенко разрешит миграционный кризис
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Своим взглядом на ситуацию на польско-белорусской границе поделился и Хошави Бабакр, политический деятель и дипломат, представитель Регионального правительства Иракского Курдистана в России и странах СНГ, доктор экономики. По его мнению, ситуация на рубежах ЕС очень опасна, но то, что официальная Варшава должна отвести пограничников дать беженцам проход — очевидно.

«Во-первых, надо признать, что Польша должна открыть свои границы для беженцев. Ирак также этим занимается: самолеты отправят в Белоруссию для всех желающих вернуться. Я думаю, их будет много, потому что ситуация на границе очень опасная», — объяснил Бабакр.

Поведение польских властей и силовиков в отношении беженцев на границе должно быть квалифицировано как преступление против человечества. Об этом заявили в Следственном комитете республики.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич: признание Европой легитимности Лукашенко разрешит миграционный кризис
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