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Адвокат Киреенко рассказала о способе снятия Цивиным денег со счетов Баталовых

Шоу-бизнес
Адвокат Киреенко рассказала о способе снятия Цивиным денег со счетов Баталовых
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 ноября. Адвокат семьи Баталовых Татьяна Киреенко в разговоре с журналистами раскрыла схему, по которой работал юрист Михаил Цивин при покупке недвижимости для дочери артиста.

Она обратила внимание на разные позиции представителей Цивина и его супруги Натальи Дрожжиной. Сперва они говорили, что на снятые деньги купили комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте для Марии Баталовой, а затем опровергли это, указав, что средства отдали вдове артиста Гитане Леонтенко.

По словам адвоката, есть только один финансовый документ, показывающий, что комнаты купили за 1,5 миллиона рублей. А остальные средства — 12 миллионов рублей — были, как указано в пришедшем в суд письменном ответе, отправлены на депозитный счет нотариуса. Специалист, по словам Киреенко, перечислил деньги продавцу, но при этом не предоставил ни одного документа в качестве доказательства.

«Нотариус просит поверить ему на слово, притом, что уже проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Мы, конечно, не согласились с таким ответом и попросили запросить у банка движения по расчетному счету нотариуса», — указала в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Баталовых.

Интересно, что представители Дрожжиной, в свою очередь, говорят совершенно другое. По словам Киреенко, сторона артистки уверяет, что деньги перечислены через банковские ячейки.

Судебные баталии между семьей покойного артиста и супружеской парой Цивина и Дрожжиной идет уже не первый год. Вдова Баталова обвинила чету в мошенничестве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Киреенко рассказала о способе снятия Цивиным денег со счетов Баталовых
баталов недвижимость цивин киреенко
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