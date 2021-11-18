Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 06:46
06:40
Общество
Писатель Ирвин Уэлш адаптирует роман «На игле» под мюзикл для сцены лондонского Уэст-Энда
06:37
Общество
Вирусолог Чумаков посоветовал людям с низким уровнем антител поторопиться с ревакцинацией
06:23
Общество
Депутат Рашкин признался в убийстве лося
06:19
Общество
Профессия слесаря стала одной из высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России
06:17
Общество
Ошибка переводчика Ельцина до слез рассмешила Клинтона в 1995 году
06:16
Политика
Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску
06:15
Общество
Ученые из Манчестерского университета выявили негативное воздействие COVID-19 на психику
06:15
Общество
Читатели «Факти» оценили старые модели «легендарной компании» УАЗ
06:15
Наука
Ученые из WUSTL разработали гидрогель для лечения людей и починки кораблей
06:12
Политика
Washington Times: Белый дом может ввести новые ограничительные меры против «СП-2»
Все новости

Ветеран войны в Донбассе Матюшин объяснил интерес Британии в конфликте на юго-востоке

Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин объяснил интерес Британии в конфликте на юго-востоке
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Россия неоднократно опровергала свое участие во внутриукраинском конфликте, однако Запад все семь лет войны в Донбассе обвиняет в этом Москву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с коллегой из Киева заявил, что его беспокоит «российская военная активность» вблизи украинских границ. Как выразился в беседе с ФАН лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»), в очередной раз «англичанка гадит», а это дает понять, что конфликт на юго-востоке разрешится не скоро.

Ветеран войны Матюшин: Выход на сцену Англии доказывает — конфликт в Донбассе утихнет не скоро
Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Ветеран войны в Донбассе Матюшин объяснил интерес Британии в конфликте на юго-востоке:

«Судя по темам, которые обсуждали министры обороны Великобритании и Украины, западный мир не желает прекращать многолетнюю гибридную войну против России. Поскольку Украине в этом затягивающемся «кольце анаконды» отведена не последняя роль, конфликт в Донбассе разрешится не скоро. И столь очевидный выход на сцену Великобритании это подтверждает. Ведь еще во время Российской империи в среде русской дипломатии было выражение «англичанка гадит». Под ним подразумевалась Британия, которая под руководством королевы Виктории своими интригами принесла нашей Родине немало вреда».

По мнению Матюшина, теперь выражение «англичанка гадит» снова актуально. Только «гадит» теперь Великобритания точечно, поскольку растеряла все свое былое влияние, заключил спикер.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину, где провел переговоры со своим коллегой Алексеем Резниковым. Министры обсудили текущее сотрудничество между странами, а также «российскую военную активность» вблизи Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ветеран войны в Донбассе Матюшин объяснил интерес Британии в конфликте на юго-востоке
россия великобритания донбасс украина матюшин
Комментировать