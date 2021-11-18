Россия неоднократно опровергала свое участие во внутриукраинском конфликте, однако Запад все семь лет войны в Донбассе обвиняет в этом Москву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с коллегой из Киева заявил, что его беспокоит «российская военная активность» вблизи украинских границ. Как выразился в беседе с ФАН лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»), в очередной раз «англичанка гадит», а это дает понять, что конфликт на юго-востоке разрешится не скоро.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Ветеран войны в Донбассе Матюшин объяснил интерес Британии в конфликте на юго-востоке:

«Судя по темам, которые обсуждали министры обороны Великобритании и Украины, западный мир не желает прекращать многолетнюю гибридную войну против России. Поскольку Украине в этом затягивающемся «кольце анаконды» отведена не последняя роль, конфликт в Донбассе разрешится не скоро. И столь очевидный выход на сцену Великобритании это подтверждает. Ведь еще во время Российской империи в среде русской дипломатии было выражение «англичанка гадит». Под ним подразумевалась Британия, которая под руководством королевы Виктории своими интригами принесла нашей Родине немало вреда».

По мнению Матюшина, теперь выражение «англичанка гадит» снова актуально. Только «гадит» теперь Великобритания точечно, поскольку растеряла все свое былое влияние, заключил спикер.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину, где провел переговоры со своим коллегой Алексеем Резниковым. Министры обсудили текущее сотрудничество между странами, а также «российскую военную активность» вблизи Украины.