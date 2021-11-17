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На льду озера Байкал планируют открыть ресторан
Общество
На льду озера Байкал планируют открыть ресторан
Невские Новости  /  Дмитрий Шилов

Иркутск, 17 ноября. На озере Байкал, рядом с островом Ольхон, появится ресторан на льду. Его планируют открыть во время проведения международного фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. 

Открытие заведения намечено на 19 февраля 2022 года. Пока более подробной информации о проекте нет, сообщают «Новости Иркутской области и Байкальского региона».

Известно лишь, что Olkhon Ice Fest в текущем зимнем сезоне станет частью мирового чемпионата по ледовой скульптуре. В 2022 году фестиваль пройдет под девизом «Из глубины веков», что подразумевает популяризацию многообразной и уникальной культуры народов Сибири. 

Ранее ФАН сообщал о том, что в Диярбакыре в 11-й раз прошел фестиваль арбузов, во время которого определился абсолютный рекордсмен. Вес самой большой ягоды составил 45,5 кг.

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ресторан байкал
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