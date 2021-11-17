Мишустин сообщил о готовности регионов к отопительному сезону

Москва, 17 ноября. Российские регионы готовы к новому отопительному сезоны, об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На заседании правительства обсудили ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. Отопительный сезон начался во всех 85 регионах страны.

«В целом, по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам», — отметил Мишустин.

Правительство РФ поддержит проект развития инфраструктурных кредитов отечественным субъектам. Программа займов российским регионам должна быть профинансирована властями как минимум на 500 млрд рублей, заявил глава государства Владимир Путин.