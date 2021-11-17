Публицист Мармазов размышляет о возможности встречи России и Украины в стыковых матчах ЧМ-2022

ФАН представляет новую колонку публициста Руслана Мармазова. На этот раз экс-глава пресс-службы ФК «Шахтер» размышляет о несправедливой, с его точки зрения, практике УЕФА и ФИФА по возможности не допускать очной встречи сборных России и Украины. Напоминаем: мнение автора является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Лицемерие большого футбола. Колонка Руслана Мармазова

Определилась дюжина команд европейской зоны, которым предстоит схлестнуться в стыковых матчах, чтобы определить хозяев еще трех путевок на чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году. И скажите, кому-нибудь сегодня интересно, каковы шансы на пересечение в предстоящих в марте играх сборных Шотландии и Польши? А Уэльса и Турции? Никому! Или почти никому.

Потому что это будут просто футбольные встречи. Если, понятно, жребий еще сведет в пары именно эти, а не другие команды. Но если и другие, сегодня это тоже мало кому любопытно. Зато рассуждения, а может ли сборная Украины попасть на сборную России, ворвались в десятки и сотни заголовков. И знаете почему? Случись такое, это уже будет не футбол, а политика. Которая, по досадному стечению обстоятельств, будоражит и бодрит аудиторию сильнее любых спортивных состязаний.

Сразу скажу, что в стыках Украина и Россия не пересекутся. И дальше поясню, почему, хотя об этом все предельно ясно изложено в регламенте турнира. А потом, с вашего позволения, скажу, почему это неправильно. И тоже постараюсь аргументировать свою позицию.

Итак, 12 команд (шесть сеяных и шесть несеяных) будут разбиты на три «пульки» по две пары (в каждой из которых одна команда сеяная и одна несеяная). По сути, это три маленькие группы, стартующие со стадии полуфинала. Сеяные (такое у них преимущество) принимают на своем поле несеяных — и будет всего один матч на каждый полуфинал. Победители пар отправятся в свой мини-финал. Три таких финала дадут трех победителей, а значит, участников ЧМ-2022. Как видите, все элементарно просто.

Жеребьевка пар, а сразу и трех финалов, состоится 26 ноября. Россия находится среди сеяных команд, Украина — среди несеяных. Казалось бы, почему бы им и не пересечься? А так решили в УЕФА и ФИФА. Отношения, дескать, между странами напряженные, вот их волюнтаристским путем и разбросают по разным «пулькам». Это такой особый пункт в регламенте.

Разумеется, континентальные и планетарные футбольные чиновники поясняют такой ход, применявшийся уже неоднократно, кстати, вопросами безопасности на стадионах. И, разумеется, тем обстоятельством, что футбол, да и спорт вообще, находятся строго вне политики.

Последний тезис у меня лично вызывает приступы гомерического хохота. Это сейчас-то спорт вне политики? С белыми флагами для всех сборных России по всем видам спорта? С двойными стандартами, когда к спортсменам одних стран демонстрируется полнейшее почтение и даже повышенное благоволение, а других «загоняют под плинтус»? Это, скажете, не политика?

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Да в одном только решении искусственно разводить российские и украинские команды в разные углы сеток всевозможных турниров политики больше, чем на любом заседании ООН, например. И уж, во всяком случае, в подобных подходах есть что угодно, но только не спортивные принципы, некогда закладываемые прекраснодушными подвижниками от физической культуры. Думаю, «папа олимпизма» — барон Пьер де Кубертен — пропеллером вертелся бы в гробу, узнай он, что с его детищем сотворили.

Но хорошо, допустим, большой футбол реально находится вне политики. Стало быть, ему, футболу-то, на эту самую политику глубоко и откровенно плевать. И пусть она, политика, значит, под него подстраивается, а не наоборот, верно ведь? Тогда при разбивке на группы все решает слепой, а значит, справедливый жребий. Совпали две команды, которые друг к другу по каким-то причинам испытывают неприязнь, — это их дело.

Если они во главу угла ставят спорт, что логично, — играют и на поле доказывают, кто сильнее. Если для кого-то политика важнее, это тоже можно понять. Но со всеми вытекающими последствиями.

В былые, может быть, упрощенные, но зато менее лицемерные времена, примерно так и случалось. Причем за принцип страдали и наши команды, и условный (безусловный, точнее) противник иногда. Например, когда СССР не ладил с Албанией, а где-то пересеклись команды этих стран, мы отказывались от компромисса, не являлись на встречу и огребали техническое поражение. Албанцы проходили дальше, что, наверное, для наших спортсменов было обидно. Зато все честно. С Израилем когда-то аналогичные вариации возникали и у Советского Союза, и у арабских стран. Чили оказывалась на особом счету…

Вершиной же такого рода противостояния и уверенной победы политики над спортом, буквально нокаутом, стал дуплет бойкотов Олимпиад. В 1980 году западный «мир наживы и чистогана» отказался ехать в Москву, а в 1984 году социалистический «лагерь труда и отдыха» забанил Лос-Анджелес.

Чего уж там говорить, история человечества знает настоящую «футбольную войну». Она вспыхнула в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом по итогам проигрыша последнего в плей-офф отбора на чемпионат мира 1970 года в Мексике. Настоящая война, со стрельбой и жертвами…

Идет ли сейчас война между Украиной и Россией? Нет. Если бы шла, мы бы это точно заметили. А уж как это заметил бы Киев — просто не снилось ни одному Гондурасу с Сальвадором. На Украине, напротив, принято считать, что война идет вовсю. И это есть политика в чистом виде. УЕФА и ФИФА в данном случае играют на стороне Украины, что, на мой взгляд, прогнозируемо. И это тоже политика, причем совсем уж рафинированная.

ТАСС / AP

Украина находится в таком состоянии, что превзойти давление политики в пользу спортивной составляющей просто не может. И не хочет, по чести сказать. Все эти сомнительные лозунги на футболках, русофобские высказывания главного тренера сборной, националистическая символика на фанатских трибунах — только подтверждение тому. А отказ сборной Украины по пляжному футболу приехать на чемпионат мира этого года только из-за того, что турнир проходил в Москве, — сочная вишенка на политическом киевском тортике.

Кстати, забавно… Если впасть в совершеннейшую фантастику и представить, что ФИФА-УЕФА строго поджали губки и настояли на соблюдении спортивного принципа, а жребий взял и свел сборные России и Украины в стыковой игре — то что? Заметьте, Россия, как сеяная, принимала бы Украину у себя, например в Санкт-Петербурге, или в Москве, или в Казани, не суть важно. Команде Украины (на самом деле, их федерации вместе с руководством страны) побороть бы свои комплексы, приехать, дать бой на чужом поле, если подфартит, выиграть, выйти на ЧМ-2022 и войти в историю. Но на деле они бы отказались играть. К такому выводу подталкивает весь предыдущий ход событий. И все: техническое поражение Украине, путевка на чемпионат мира у России, убытки УЕФА и ФИФА.

Последнее, кстати, немаловажно. Международные футбольные структуры ведь почему так принципиальны в своей позиции? Не из-за болельщиков, уж будьте благонадежны.

Любой несостоявшийся матч — это небольшая, но и неприятная дырочка в ладно скроенном и крепко сшитом бюджете упомянутых глобальных объединений. Потери от продажи прав на ТВ-трансляцию, от непоказанной рекламы и т. д., и т. п. Это не говоря о необходимости разруливать кризисную ситуацию, плясать польку-бабочку вокруг нервных бизнес-партнеров. Куда как менее приятный процесс, чем подсчет барышей, согласитесь.

Сегодняшний футбол — это концентрированная политика, заваренная на крепком бульоне из долларов и евро. Подается кипящим, непременно приправленным соусом «Вне политики!».

Тем не менее, несмотря на все сказанное выше, у сборных России и Украины по футболу остается теоретический шанс на очную встречу. Например, в финале ЧМ-2022 в Катаре. И это ФИФА может смело и развязно даже обещать, не опасаясь за любые негативные последствия. В обозримом будущем такой пары в финале главного футбольного форума планеты мы не увидим. Причины не поясняю в силу их очевидности.

Собственно, России и Украине для начала еще через сито стыковых игр просочиться надо. Гарантий никаких!