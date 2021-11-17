Президент Турции объявил о снижении ключевой ставки вопреки падению курса лиры

Анкара, 17 ноября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении снижения ключевой ставки. Он также пообещал бороться с высокой инфляцией и потерей покупательной способности лиры, сообщает агентство «Прайм».

Глава государства выступил с речью, чтобы обозначить намерения по смягчению денежно-кредитной политики регулятора. Такие меры часто приводят к увеличению темпов инфляции, однако он заверил, что будет бороться с каждым из этих явлений.

«Мы уберем с плеч народа эту беду — высокую ставку, другого выхода быть не может. Посмотрите на другие страны, США, Израиль. Они опускают ставки. Пока я на этом посту, я буду бороться со ставкой и с инфляцией», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкая лира ранее падала до рекордно низкого значения в 10,45 единицы за доллар. Негативная тенденция началась давно, а политические заявления президента зачастую усугубляли положение дел.