Москва, 17 ноября. Очередной анонс так называемого «фильма-расследования» «Вагнергейт» является пиаром и попыткой Запада оказать давление на команду президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей.

Ранее группа Bellingcat1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), которая работает под покровительством Центрального разведывательного управления США, в очередной раз анонсировала выпуск так называемого «расследования» о задержании 33 российских граждан в Минске в июле 2020 года, передает «Политика Сегодня».

Стоит отметить, что западные «разоблачители» уже не первый раз анонсируют скорый выход «Вагнергейта». Глава ФЗНЦ Максим Шугалей назвал закономерной подобную тенденцию, отметив, что она ставит под сомнение объективность соратников представителя Bellingcat Христо Грозева. По мнению социолога, постоянные анонсы объясняются политическим заказом, цель которого — «продавить» команду президента Украины Владимира Зеленского.

«Это просто пиар. Здесь важен не сам продукт, а шумиха вокруг него, вокруг анонса. С помощью этого авторы добиваются результата. Я уверен, что эти вбросы "привязаны" к каким-то политическим событиям, для этого все и делается», — пояснил Шугалей.

Кроме того, глава ФЗНЦ призвал не воспринимать всерьез сенсационный «фильм-расследование» «Вагнергейт» о задержании группы россиян в Белоруссии, так как он построен на фейках.

«В расследовании о деле "вагнеровцев" не будет ни слова правды. Bellingcat исключительно выполняет политический заказ западных спецслужб. Их расследование построено на фейках, которые необходимы, чтобы оказывать давление на власти Украины, а также устраивать провокации», — добавил социолог.

История с задержанием россиян в Белоруссии успела обрасти множеством мифов и домыслов. Однако в действительности, по словам Шугалея, украинские и американские спецслужбы пытались заманить граждан РФ в Ливию. Группу россиян должны были доставить в триполийский аэропорт Митига, переодеть в военную униформу «мультикам» и расстрелять. После этого тела собирались доставить в район Тархуны и выдать за ликвидированных «вагнеровцев».

Стоит отметить, что ранее журналисты Федерального агентства новостей провели собственное расследование, по итогам которого стало известно, что задержки выхода фильма Bellingcat могут быть связаны с существованием двух версий «Вагнергейта».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.