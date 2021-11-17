ООН поддержала допуск кандидатуры сына Каддафи к президентским выборам в Ливии

Триполи, 17 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии несет ответственность за утверждение или недопуск кандидатов на выборы в стране. С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак.

По его словам, регистрация Сейфа аль-Ислама Каддафи в качестве претендента в президенты является делом ВИК.

«Международное сообщество поддерживает ливийские власти в подготовке ко всеобщим выборам. Миссия ООН работает на местах со всеми сторонами для достижения консенсуса для всеобъемлющего и заслуживающего доверия голосования», — сказал заместитель пресс-секретаря.

Фархан Хак добавил, что полномочия избирательной комиссии включают прием документов о выдвижении кандидатов и последующую проверку в соответствии с законом в выборах. После изучения истории человека в МВД и отсутствие уголовных дел его могут внести в основной список претендентов на пост президента государства.

Глава оперативного отдела ВИК Ливии Саид аль-Касаби обратил внимание на то, что комитет придерживается нейтралитета при регистрации на выборы. Право подать апелляцию имеет каждый гражданин страны.

На официальном Facebook-аккаунте ВИК появилось сообщение об отказе Сейфу аль-Исламу Каддафи в приеме документов. Спустя час этот пост удалили. Специалисты учреждения заявили, что их страничку взломали и разместили недостоверную информацию.