Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 13:57
13:55
Происшествия
Силовики задержали в Волгограде зарезавшего мать и дочь в Коврове
13:51
Общество
Кировская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей
13:50
Общество
Мишустин сообщил о готовности регионов к отопительному сезону
13:46
Весь мир
ООН поддержала допуск кандидатуры сына Каддафи к президентским выборам в Ливии
13:44
Экономика
Президент Турции объявил о снижении ключевой ставки вопреки падению курса лиры
13:43
Общество
Социолог Шугалей считает расследование Bellingcat о «Вагнергейте» пиаром
13:39
Происшествия
Пятерых жителей Омска задержали за незаконную охоту на косуль
13:39
Общество
Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР
13:38
Происшествия
СК обнародовал кадры допроса подозреваемого в педофилии депутата Самсонова
13:37
Происшествия
В Краснодаре осудили мать и сына за финансовые махинации с элитными иномарками
Все новости

Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР

Общество
Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 ноября. Ностальгия по СССР — это явление, которое постепенно набирает обороты в России, но результаты аналогичного исследования на Украине удивили намного сильнее. Об этом заявил политолог и социолог Михаил Погребинский.

Истинное отношение простых украинцев к советскому наследию крайне неоднородно и зависит от возраста и места жительства конкретного респондента. Так, например, жители восточных регионов, которые гораздо больше симпатизируют России, настроены к СССР и социалистическим идеям более благосклонно. Западные же украинцы изначально были подвержены капиталистическим ценностям, поэтому и по СССР не сильно скучают.

Зависимость от возраста также прямая, объяснил Погребинский. Чем старше человек, чем дольше он жил в СССР, тем выше вероятность, что он к советскому прошлому будет настроен положительно. Но общий тренд по всей Украине — скорее к снижению, в отличие от России, где все больше граждан, включая молодежь, находят в социалистическом наследии положительные стороны.

Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР
Федеральное агентство новостей /

«В отличие, например, от вопроса «ностальгируете ли Вы по Советскому Союзу?»: молодое поколение, вплоть до тех людей, которые хоть чуть-чуть застали СССР, все меньше и меньше, практически не ностальгируют. В отличие от России, где за последние 10 лет, согласно опросам, количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, увеличивается», — заключил авторитетный политолог.

Сценарий возрождения Советского Союза по инициативе Москвы все чаще попадает в новостную повестку не только всего мира. Ранее авторы аналитического китайского портала Baijiahao объяснили, как маневр с реставрацией СССР в новом формате может оставить Евросоюз и США в дураках.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР
Михаил Погребинский украина ссср соцопрос исследование молодежь общественное мнение отношение
Комментировать