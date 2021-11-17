Киев, 17 ноября. Ностальгия по СССР — это явление, которое постепенно набирает обороты в России, но результаты аналогичного исследования на Украине удивили намного сильнее. Об этом заявил политолог и социолог Михаил Погребинский.

Истинное отношение простых украинцев к советскому наследию крайне неоднородно и зависит от возраста и места жительства конкретного респондента. Так, например, жители восточных регионов, которые гораздо больше симпатизируют России, настроены к СССР и социалистическим идеям более благосклонно. Западные же украинцы изначально были подвержены капиталистическим ценностям, поэтому и по СССР не сильно скучают.

Зависимость от возраста также прямая, объяснил Погребинский. Чем старше человек, чем дольше он жил в СССР, тем выше вероятность, что он к советскому прошлому будет настроен положительно. Но общий тренд по всей Украине — скорее к снижению, в отличие от России, где все больше граждан, включая молодежь, находят в социалистическом наследии положительные стороны.

Федеральное агентство новостей /

«В отличие, например, от вопроса «ностальгируете ли Вы по Советскому Союзу?»: молодое поколение, вплоть до тех людей, которые хоть чуть-чуть застали СССР, все меньше и меньше, практически не ностальгируют. В отличие от России, где за последние 10 лет, согласно опросам, количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, увеличивается», — заключил авторитетный политолог.

Сценарий возрождения Советского Союза по инициативе Москвы все чаще попадает в новостную повестку не только всего мира. Ранее авторы аналитического китайского портала Baijiahao объяснили, как маневр с реставрацией СССР в новом формате может оставить Евросоюз и США в дураках.