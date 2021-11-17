Экс-первая ракетка мира Федерер анонсировал возвращение на корт в 2022 году

Цюрих, 17 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что в следующем году вернется на корт после продолжительного перерыва.

Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Роджер Федерер, досрочно завершивший нынешний сезон из-за операции на колене, собирается вернуться на корт в 2022 году. Об этом 40-летний спортсмен рассказал в интервью изданию Le Matin.

"Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле. Поэтому сегодня я считаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года", — подчеркнул швейцарский теннисист.

Федерер пропустит Открытый чемпионат Австралии, сообщает RT. Экс-первая ракетка мира, который выиграл 111 турниров серии ATP, возглавлял мировой рейтинг на протяжении 310 недель.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй матч на итоговом турнире ATP. В трехсетовой встрече он победил немца Александра Зверева.