Глава «Кронштадта» Богатиков: технологии ИИ сделали беспилотник «Орион» более автономным

Дубай, 17 ноября. Внедрение технологий искусственного интеллекта ведет к автономизации беспилотных летательных аппаратов «Орион». Об этом заявил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Компания «Кронштадт» представила на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах российский разведывательно-ударный дрон «Орион», а также автоматизированное рабочее место оператора, которое позволяет управлять группой беспилотников с борта военного самолета или корабля, передает ТАСС.

«Что касается искусственного интеллекта, идет поэтапная автономизация комплекса. Представляемое на выставке в Дубае новое автоматизированное рабочее место оператора — как раз еще один шаг к большей автономизации беспилотного летательного аппарата», — пояснил гендиректор «Кронштадта».

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали новейшую систему прицеливания для беспилотников «Орион». Прицельно-навигационный комплекс обеспечивает точное попадание в цель неуправляемых авиабомб.