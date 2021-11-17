Министр обороны Турции: мы не иностранная держава в Ливии

Триполи, 17 ноября. Министр обороны Турции Хулуси Акар отказался признать роль республики как «иностранной державы» в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, инструкторы из Анкары проводят обучение, помощь и военные консультации в соответствии с соглашениями, подписанными между двумя государствами. Речь идет о сделке 2018 года с бывшим триполитанским Правительством национального согласия, действие которого аннулировали позднее.

«Республика борется не только за безопасность Турции, но также за мир, спокойствие в дружественных странах. С Ливией нас связывают братские узы более 500 лет», — заявил министр.

Хулуси Акар добавил, что главной целью Анкары является благополучие, территориальная целостность и политическое единство в североафриканском государстве. На основании вышеперечисленного глава Минобороны отказывается признавать размещенные войска в Триполи иностранными, которые необходимо вывести до проведения президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Участники Парижской конференции по Ливии, которую бойкотировала Турция, придерживаются иного мнения. Согласно утвержденному протоколу, все наемники и зарубежные силы обязаны вернуться на родину в рамках плана действий, разработанного Совместным военным комитетом «5+5».

В соглашении указывается, что турецкие военнослужащие попадают под программу вывода из Ливии. В случае невыполнения этих требований в отношении ответственных лиц начнут вводить санкции, так как присутствие солдат угрожает успешному проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Высшая избирательная комиссия продолжает регистрацию кандидатов в парламент и на пост главы государства. Специалисты приняли документы от 800 граждан.