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Долженков раскрыл новую «украинскую провокацию» США против России

Политика
Долженков раскрыл новую «украинскую провокацию» США против России
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 ноября. Киев не просто так нагнетает ситуацию, утверждая, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной.

Как считает глава политсовета партии «Наши» Александр Долженков, украинские власти однозначно делают это под влиянием Соединенных Штатов, которые в очередной раз ведут игру в своих корыстных интересах. Политик уверен, что таким образом Вашингтон рассчитывает спровоцировать Москву хоть на какие-то действия, чтобы получить возможность ввести очередные жесткие санкции в отношении РФ.

«Я думаю, что американцы хотят втянуть русских в какую-то авантюру, для того чтобы потом наложить еще больше санкций всем западным коллективным миром», — заявил эксперт в эфире телеканала «Наш».

Как считает Долженков, одной из причин такого поведения США может быть растущее военное превосходство РФ, которое совершенно не устраивает Вашингтон. В итоге именно политическими методами, при этом не совсем честными, Белый дом пытается ослабить Россию.

«Для чего? Например, недавно прошла новость о том, что русские изобрели оружие, которое сбивает спутники. А это совсем другой расклад в геополитической игре, это многое меняет. Если такое оружие сейчас у России есть, а американская оборонная мощь держится в том числе на спутниковой группировке: это ее глаза, система наведения, подводные лодки с ядерными боеголовками — это очень серьезная вещь. Эти военные разработки меняют геополитический расклад, и США нужен какой-то повод, для того чтобы повысить точки кипения в определенных точках мира.», — подчеркивает председатель политсовета партии «Наши».

Долженков раскрыл новую «украинскую провокацию» США против России
Федеральное агентство новостей /

По мнению политика, именно Украину США попытаются использовать для реализации своего плана по провокации России. При этом Долженков уверен, что Киев ни в коем случае не должен позволять втягивать себя в эту историю, так как пострадавшей стороной в итоге останется именно Незалежная.

«К сожалению, ситуацию на Донбассе, поскольку она до сих пор не разрешена, могут использовать как повод для провокаций. Нам нужно быть аккуратными и не быть втянутыми в эту американскую авантюру, потому что оборонный бюджет России больше, чем бюджет Украины. Поэтому говорить о каких-то полномасштабных военных действиях в отношении РФ вообще нельзя», — убежден Александр Долженков.

Ранее сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предупредил, что ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины.

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