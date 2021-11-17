Долженков раскрыл новую «украинскую провокацию» США против России

Киев, 17 ноября. Киев не просто так нагнетает ситуацию, утверждая, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной.

Как считает глава политсовета партии «Наши» Александр Долженков, украинские власти однозначно делают это под влиянием Соединенных Штатов, которые в очередной раз ведут игру в своих корыстных интересах. Политик уверен, что таким образом Вашингтон рассчитывает спровоцировать Москву хоть на какие-то действия, чтобы получить возможность ввести очередные жесткие санкции в отношении РФ.

«Я думаю, что американцы хотят втянуть русских в какую-то авантюру, для того чтобы потом наложить еще больше санкций всем западным коллективным миром», — заявил эксперт в эфире телеканала «Наш».

Как считает Долженков, одной из причин такого поведения США может быть растущее военное превосходство РФ, которое совершенно не устраивает Вашингтон. В итоге именно политическими методами, при этом не совсем честными, Белый дом пытается ослабить Россию.

«Для чего? Например, недавно прошла новость о том, что русские изобрели оружие, которое сбивает спутники. А это совсем другой расклад в геополитической игре, это многое меняет. Если такое оружие сейчас у России есть, а американская оборонная мощь держится в том числе на спутниковой группировке: это ее глаза, система наведения, подводные лодки с ядерными боеголовками — это очень серьезная вещь. Эти военные разработки меняют геополитический расклад, и США нужен какой-то повод, для того чтобы повысить точки кипения в определенных точках мира.», — подчеркивает председатель политсовета партии «Наши».

Федеральное агентство новостей /

По мнению политика, именно Украину США попытаются использовать для реализации своего плана по провокации России. При этом Долженков уверен, что Киев ни в коем случае не должен позволять втягивать себя в эту историю, так как пострадавшей стороной в итоге останется именно Незалежная.

«К сожалению, ситуацию на Донбассе, поскольку она до сих пор не разрешена, могут использовать как повод для провокаций. Нам нужно быть аккуратными и не быть втянутыми в эту американскую авантюру, потому что оборонный бюджет России больше, чем бюджет Украины. Поэтому говорить о каких-то полномасштабных военных действиях в отношении РФ вообще нельзя», — убежден Александр Долженков.

Ранее сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предупредил, что ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины.