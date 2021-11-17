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Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 млн долларов

Общество
Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 млн долларов
wikipedia.org  /  Guillermo Kalho / Public Domain

Нью-Йорк, 17 ноября. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продан за рекордную сумму на аукционе в Нью-Йорке. Картина обошлась новому обладателю почти в 35 миллионов долларов.

Аукционный дом Sothebey's сообщил, что на торги выставили картину, написанную в 1949 году. По информации News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

«Автопортрет Фриды Кало 1949 года Diego y yo («Диего и я») взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов», — говорится в сообщении Sothebey's в Twitter.

Это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, которые когда-либо выставлялись на торгах. До этого рекорд принадлежал полотну Диего Риверы «Соперники», которое продали за 9,76 миллиона долларов.

Ценители искусства восхищаются творчеством Фриды Кало. Художница стала объектом вдохновения для многих, в том числе для кинематографистов, которые создали картину о жизни легендарной мексиканки.

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