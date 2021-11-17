Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 млн долларов

Нью-Йорк, 17 ноября. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продан за рекордную сумму на аукционе в Нью-Йорке. Картина обошлась новому обладателю почти в 35 миллионов долларов.

Аукционный дом Sothebey's сообщил, что на торги выставили картину, написанную в 1949 году. По информации News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

«Автопортрет Фриды Кало 1949 года Diego y yo («Диего и я») взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов», — говорится в сообщении Sothebey's в Twitter.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021

Это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, которые когда-либо выставлялись на торгах. До этого рекорд принадлежал полотну Диего Риверы «Соперники», которое продали за 9,76 миллиона долларов.

Ценители искусства восхищаются творчеством Фриды Кало. Художница стала объектом вдохновения для многих, в том числе для кинематографистов, которые создали картину о жизни легендарной мексиканки.