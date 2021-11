Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе почти за 35 млн долларов

Нью-Йорк, 17 ноября. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продан за рекордную сумму на аукционе в Нью-Йорке. Картина обошлась новому обладателю почти в 35 миллионов долларов.

Аукционный дом Sothebey's сообщил, что на торги выставили картину, написанную в 1949 году. По информации News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV