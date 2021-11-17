Netflix создал сайт с рейтингами фильмов и сериалов

Лос-Анджелес, 17 ноября. Стриминговый сервис Netflix запустил сайт, на котором можно ознакомиться с рейтингами самых популярных фильмов и сериалов платформы. Каждый список состоит из десяти позиций.

Топы Netflix теперь публикуются на ресурсе top10.netflix.com. Рейтинги составляются по четырем категориям: англоязычные фильмы, англоязычные сериалы, фильмы на иностранных языках и сериалы на иностранных языках.

При этом посетители сайта имеют возможность изучить как мировые топы, так и списки по отдельным государствам. Ресурс представляет перечни по всем 90 странам, в которых официально работает Netflix. Рейтинги составляются по времени просмотра, потраченном пользователями на тот или иной проект.

Ранее рекорд по просмотрам на Netflix установил фильм «Красное уведомление», премьера которого состоялась 12 ноября. Одну из главных ролей в ленте сыграл Райан Рейнольдс.