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Авиакомпания «Азимут» возобновит полеты между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом в декабре

Общество
Авиакомпания «Азимут» возобновит полеты между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом в декабре
 /  Пресс-служба аэропорта Пулково

Москва, 17 ноября. Самолеты компании «Азимут» начнут курсировать между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом с 26 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Совершить перелет из России во второй по величине город Израиля можно будет согласно опубликованному на сайте компании расписанию. Известно, что из Ростова-на-Дону воздушные суда будут отправляться в 11:25, а приземляться — в 13:35, в обратном направлении борт вылетит в 15:25 минут.

Авиабилеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив доступны по цене от 130 евро, обратно — от 145 евро без учета сборов. Приобрести билет можно на официальном портале перевозчика «Азимут». Накануне Россия приостановила прямое сообщение с Танзанией.

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