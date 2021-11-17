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Алексея Чумакова заметили в дорогом ресторане с женой Мартиросяна

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 13:11
Шоу-бизнес
Алексея Чумакова заметили в дорогом ресторане с женой Мартиросяна
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 17 ноября. Певец Алексей Чумаков провел время с семейной парой Гариком и Жанной Мартиросян в роскошном ресторане в Барвихе. Музыкант встретился с друзьями, пока его жена Юлия Ковальчук отдыхает с дочерью в Испании.

«Провокационный» снимок сделал сам Мартиросян. На фото певец держит за руку Жанну, которая мило смотрит на артиста. Комик сделал вид, что ревнует супругу к певцу.

Жанна Мартиросян опубликовала кадр на своей странице в Instagram. Публикацию она сопроводила шутливым сообщением.

«Как сообщил наш надежный источник, пока Юля Ковальчук отдыхала в Испании, ее муж Алексей Чумаков был замечен с какой-то мутной бабой в дорогом ресторане. Анонимный источник, который сделал селфи, пожелал остаться неизвестным», — написала Жанна Мартиросян.

Алексея Чумакова заметили в дорогом ресторане с женой Мартиросяна
Prt Scr instagram.com / @jannalevina_martirosyan

Поклонники сразу поняли, что это розыгрыш. Они отметили прекрасное чувство юмора артистов и добавили, что кадр получился забавным.

Алексей Чумаков женат на Юлии Ковальчук с 2013 года. Они поженились спустя пять лет отношений. В браке у пары родилась дочь. Девочке дали имя Амелия.

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фото чумаков мартиросян
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