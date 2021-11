Лесные пожары охватили три штата в центральной части США

Вашингтон, 17 ноября. Лесные пожары, которые вспыхнули в центральной части США, привели к эвакуации нескольких тысяч человек. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Сухая и ветреная погода стала причиной серии лесных пожаров, охвативших отдельные районы штатов Вайоминг, Колорадо и Монтана в центральной части Соединенных Штатов. По сообщению местных властей, огонь, подгоняемый ветром, скорость которого местами превышает 160 километров в час, распространяется в труднодоступной лесистой местности трех штатов.

Вайоминг

Власти общины Кларк на севере Вайоминга заявили, что результатом пожара, который возник в понедельник из-за обрыва линий электропередач, стало уничтожение по меньшей мере двух жилых домов и семи хозяйственных построек. Об этом сообщил член администрации округа Парк, занимающийся пожарными вопросами Джерри Паркер. По его словам, огонь распространился на площади около 1,5 квадратных километров.

Местный житель Джеймс Хейс рассказал местной газете, что из-за пожара он был вынужден покинуть свой дом около 1 часа ночи, незадолго до того, как его охватил огонь.

Downed power lines caused a fire near the northern Wyoming community of Clark that burned at least two homes and seven outbuildings. A firefighter's family member died. https://t.co/yXkp41LX1G — Casper Star-Tribune (@CSTribune) November 16, 2021

Главный врач пожарной части округа Кларк Кристи Хофферт, сообщила, что в результате пожара погиб один человек, уточнив, что погибший был членом семьи пожарного.

Вместе с тем официальные лица не обнародовали дополнительной информации об обстоятельствах его гибели.

Монтана

Шериф округа Стиллуотер в центральной части штата Монтана был вынужден отдать приказ об эвакуации местных жителей после того, как ночью в понедельник он получил сообщение о возникновении пожара к юго-западу от города Абсароки.

Stillwater County Sheriff's Office issued evacuations last night after a large fire erupted near Roscoe and Ingersoll.https://t.co/kTrkElbIFf — NBC Montana (@NBCMontana) November 16, 2021

В офисе шерифа сообщают, что было выдано тридцать пять уведомлений об эвакуации, а помощники шерифа проводили информирование населения, но пока нет информации о том, сколько людей покинуло свои дома. Причина возникновения пожара устанавливается.

«Прямо сейчас пожарные расчеты и тяжелая техника работают над тем, чтобы опередить пожар», — заявила начальник добровольного пожарно-спасательного отдела Абсароки Аманда Ферстер.

По ее словам, сообщений о ранениях или разрушении крупных сооружений не поступало. К полудню 16 ноября пожар, охватил примерно 16 квадратных километров леса и пересеченной местности. Несмотря на то, что в этом районе прошел дождь, сильный ветер усиливает пожарную активность, сообщила представитель офиса шерифа округа Стиллуотер Тэмми Малликин.

In south-central Montana, a fire reported at about 11:30 p.m. Monday led the Stillwater County Sheriff’s Office to order evacuations southwest of the town of Absarokee, including an area between the communities of Ingersoll and Roscoe. https://t.co/TVSPpNE3qQ — NBC Montana (@NBCMontana) November 16, 2021

Колорадо

Власти штата Колорадо проводят эвакуацию граждан части округа Лаример из-за лесного пожара, который возник к юго-востоку от города Эстес-Парк. Первые сообщения о возгорании поступили около 7 часов 17 ноября.

Colorado needs serious fire mitigation and controlled burnings. Its worth all the funding we can put into it. Defund the police and fund fire prevention. https://t.co/UAoXUrvmNo — michael sheens sugar baby (@Trixthis) November 17, 2021

В настоящее время эвакуация населения проводится в районах Эрмит-Парк и Литтл-Вэлли, к югу от границы округа Боулдер и к востоку от федерального шоссе США между Эстес-Парк и Лайонсом.

Представители офиса шерифа округа Лаример сообщили, что огонь распространился на площади 47 гектаров. Причина пожара пока не установлена.

Estes Park: Evacuation orders issued in Colorado as Kruger Rock Fire burns near Rocky Mountain National Park https://t.co/rtezUJwhfr — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) November 17, 2021

Ветер, порывы которого достигают 73 километров в час, раздувают пламя в восточном направлении. Распространению пожара способствует характер местности. Национальная метеорологическая служба в Боулдере сообщила, что приближающийся холодный фронт может вызвать более сильные порывы ветра в этом районе.

С наступлением холодов сезон лесных пожаров в США не закончился. Рекордная жара и засуха, которая обрушилась на Штаты этим летом, продолжает провоцировать возникновение новых очагов возгорания.