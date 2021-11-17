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Лесные пожары охватили три штата в центральной части США

Весь мир
Лесные пожары охватили три штата в центральной части США
Global Look Press  /  J Michael Johnson/USFS / Keystone Press Agency

Вашингтон, 17 ноября. Лесные пожары, которые вспыхнули в центральной части США, привели к эвакуации нескольких тысяч человек. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Сухая и ветреная погода стала причиной серии лесных пожаров, охвативших отдельные районы штатов Вайоминг, Колорадо и Монтана в центральной части Соединенных Штатов. По сообщению местных властей, огонь, подгоняемый ветром, скорость которого местами превышает 160 километров в час, распространяется в труднодоступной лесистой местности трех штатов.

Вайоминг

Власти общины Кларк на севере Вайоминга заявили, что результатом пожара, который возник в понедельник из-за обрыва линий электропередач, стало уничтожение по меньшей мере двух жилых домов и семи хозяйственных построек. Об этом сообщил член администрации округа Парк, занимающийся пожарными вопросами Джерри Паркер. По его словам, огонь распространился на площади около 1,5 квадратных километров.

Местный житель Джеймс Хейс рассказал местной газете, что из-за пожара он был вынужден покинуть свой дом около 1 часа ночи, незадолго до того, как его охватил огонь.

Главный врач пожарной части округа Кларк Кристи Хофферт, сообщила, что в результате пожара погиб один человек, уточнив, что погибший был членом семьи пожарного.

Вместе с тем официальные лица не обнародовали дополнительной информации об обстоятельствах его гибели.

Монтана

Шериф округа Стиллуотер в центральной части штата Монтана был вынужден отдать приказ об эвакуации местных жителей после того, как ночью в понедельник он получил сообщение о возникновении пожара к юго-западу от города Абсароки.

В офисе шерифа сообщают, что было выдано тридцать пять уведомлений об эвакуации, а помощники шерифа проводили информирование населения, но пока нет информации о том, сколько людей покинуло свои дома. Причина возникновения пожара устанавливается.

«Прямо сейчас пожарные расчеты и тяжелая техника работают над тем, чтобы опередить пожар», — заявила начальник добровольного пожарно-спасательного отдела Абсароки Аманда Ферстер.

По ее словам, сообщений о ранениях или разрушении крупных сооружений не поступало. К полудню 16 ноября пожар, охватил примерно 16 квадратных километров леса и пересеченной местности. Несмотря на то, что в этом районе прошел дождь, сильный ветер усиливает пожарную активность, сообщила представитель офиса шерифа округа Стиллуотер Тэмми Малликин.

Колорадо

Власти штата Колорадо проводят эвакуацию граждан части округа Лаример из-за лесного пожара, который возник к юго-востоку от города Эстес-Парк. Первые сообщения о возгорании поступили около 7 часов 17 ноября.

В настоящее время эвакуация населения проводится в районах Эрмит-Парк и Литтл-Вэлли, к югу от границы округа Боулдер и к востоку от федерального шоссе США между Эстес-Парк и Лайонсом.

Представители офиса шерифа округа Лаример сообщили, что огонь распространился на площади 47 гектаров. Причина пожара пока не установлена.

Ветер, порывы которого достигают 73 километров в час, раздувают пламя в восточном направлении. Распространению пожара способствует характер местности. Национальная метеорологическая служба в Боулдере сообщила, что приближающийся холодный фронт может вызвать более сильные порывы ветра в этом районе.

С наступлением холодов сезон лесных пожаров в США не закончился. Рекордная жара и засуха, которая обрушилась на Штаты этим летом, продолжает провоцировать возникновение новых очагов возгорания.

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